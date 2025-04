Iran Trump attacco con Israele se negoziati su nucleare falliscono Corte del Aja rivedere i mandati d arresto di Netanyahu e Gallant

dell'esercito israeliano sulla Striscia di Gaza. Tra le vittime ci sarebbero anche due gemelle di quattro anni Tgcom24.mediaset.it - Iran, Trump: attacco con Israele se negoziati su nucleare falliscono| Corte dell'Aja: rivedere i mandati d'arresto di Netanyahu e Gallant Leggi su Tgcom24.mediaset.it Oltre 60 i morti nell'ultima ondata di raid'esercito israeliano sulla Striscia di Gaza. Tra le vittime ci sarebbero anche due gemelle di quattro anni

Su questo argomento da altre fonti

Gaza, Iran: “Il piano di Trump è un attacco senza precedenti al diritto internazionale” - I Paesi arabi si schierano compatti contro il piano del presidente Donald Trump, il quale vorrebbe trasferire tutti i cittadini palestinesi fuori dalla Striscia di Gaza. “La recente richiesta degli Stati Uniti di impadronirsi di Gaza rappresenta un attacco senza precedenti ai principi fondamentali del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite”, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baghaei. 🔗lapresse.it

Trump attacca l'Iran: "Conseguenze per ogni attacco degli Houthi" - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che riterrà l'Iran "responsabile" per qualsiasi attacco da parte dei ribelli Houthi yemeniti, sostenuti da Teheran. Solo ieri gli Houthi avevano rivendicato la responsabilità di un attacco a una portaerei statunitense nel Mar Rosso... 🔗europa.today.it

Trump blocca un attacco contro i siti nucleari in Iran: «Israele era pronto». Lo scontro con Netanyahu nella Casa Bianca - Era tutto pronto a Tel Aviv per lanciare un attacco contro i siti nucleari iraniani già il prossimo mese. L’operazione è stata però momentaneamente bloccata dagli Stati Uniti, su decisione del presidente americano Donald Trump. Lo stesso tycoon, secondo quanto riferiscono il New York Times e Axios, avrebbe comunicato la decisione di non sostenere alcun bombardamento contro Teheran al premier israeliano Benjamin Netanyahu durante l’incontro tra i due leader di settimana scorsa nella Casa Bianca. 🔗open.online

Netanyahu pronto ad aggirare Trump. Dialogo Usa-Iran non esclude attacco; Trump fermò Netanyahu, 'voleva attaccare il nucleare dell'Iran'; «Israele pronto a colpire l'Iran: Trump lo ha fermato»; Israele valuta un attacco all’Iran anche senza l’OK di Trump. 🔗Cosa riportano altre fonti

Trump avverte Netanyahu: "Iran non mi trascinerà in guerra'. Su Putin... - Donald Trump non si farà trascinare in una guerra contro l'Iran dal premier israeliano. In un'intervista concessa a Time in vista dei primi cento giorni del suo mandato - fatta il 22 aprile, ma diffus ... 🔗affaritaliani.it

Israele, il no di Trump non ferma Netanyahu: possibile attacco agli impianti nucleari dell'Iran - Israele non ha escluso un attacco limitato agli impianti nucleari iraniani nei prossimi mesi, nonostante il presidente Donald Trump abbia detto al ... 🔗iltempo.it

Alt a Israele: come Trump ha fermato un attacco all’Iran - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com