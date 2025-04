Iran Casa Bianca attacco con Israele se negoziati su nucleare falliscono Corte del Aja rivedere i mandati d arresto di Netanyahu e Gallant

dell'esercito israeliano sulla Striscia di Gaza. Tra le vittime ci sarebbero anche due gemelle di quattro anni Tgcom24.mediaset.it - Iran, Casa Bianca: attacco con Israele se negoziati su nucleare falliscono| Corte dell'Aja: rivedere i mandati d'arresto di Netanyahu e Gallant Leggi su Tgcom24.mediaset.it Oltre 60 i morti nell'ultima ondata di raid'esercito israeliano sulla Striscia di Gaza. Tra le vittime ci sarebbero anche due gemelle di quattro anni

Ne parlano su altre fonti

Trump: «Furioso con Putin, se saboterà i negoziati imporrò dazi sul petrolio. Iran? Patto nucleare o bombardiamo». E riparla di terzo mandato alla Casa Bianca - Tra qualche giorno si parleranno nuovamente al telefono. Nonostante con Vladimir Putin «ci sia un ottimo rapporto», il presidente americano ieri in una intervista al canale Nbc ha... 🔗ilmessaggero.it

Netanyahu alla Casa Bianca: "Sul nucleare o l'Iran accetta di smantellare le sue strutture o c'è l'opzione militare" - Il premier israeliano: "Siamo d'accordo con il presidente Trump che Teheran non deve avere armi nucleari" 🔗tgcom24.mediaset.it

Casa Bianca, colloqui con Iran molto positivi e costruttivi - I colloqui con l'Iran sono stati "molto positivi e costruttivi". Lo ha detto la Casa Bianca, sottolineando che le parti si sono dette d'accordo a incontrarsi nuovamente il prossimo sabato. 🔗quotidiano.net

Netanyahu pronto ad aggirare Trump. Dialogo Usa-Iran non esclude attacco; Trump blocca un attacco contro i siti nucleari in Iran: «Israele era pronto». Lo scontro con Netanyahu nella Casa Bianca; Trump ferma Netanyahu, la Casa Bianca stoppa l’attacco israeliano contro i siti nucleari in Iran: vuole trattare con Teheran; Trump ordina: se mi ucciderà, l'Iran sarà annientato. Netanyahu alla Casa Bianca. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Iran, Casa Bianca: attacco con Israele se negoziati su nucleare falliscono| Corte dell'Aja: rivedere i mandati d'arresto di Netanyahu e Gallant - La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 567. La Corte dell'Aja ha stabilito che la questione della competenza giurisdizionale sui m ... 🔗msn.com

Trump ferma Netanyahu, la Casa Bianca stoppa l’attacco israeliano contro i siti nucleari in Iran: vuole trattare con Teheran - Donald Trump ha impedito a Benjamin Netanyahu di aprire un nuovo fronte di guerra nel Medio Oriente già in fiamme da oltre due anni, a seguito dell’attacco di Hamas contro lo stato ebraico del 7 ottob ... 🔗msn.com

Netanyahu pronto ad aggirare Trump. Dialogo Usa-Iran non esclude attacco - Iran (Internazionale) La frenata di Donald Trump a un’azione militare contro Teheran non lega le mani allo Stato di Israele, che sta valutando la possibilità di colpire gli impianti nucleari iraniani ... 🔗ilmanifesto.it