IPPON D’ORO Christian Parlati campione d’Europa nei 90 kg

Christian Parlati completa l’opera e batte anche il francese Maxime-Gael Ngayap Hambou, aggiudicandosi la medaglia D’ORO nella categoria -90 kg ai Campionati Europei 2025 di judo. L’azzurro ha dato spettacolo sul tatami del Mtel Hall Mora?a di Podgorica (Montenegro), conquistando il primo titolo continentale della carriera con il piglio del dominatore e regalando all’Italia il sesto podio della manifestazione in tre giornate.Il 27enne napoletano, vice-campione del mondo a Tashkent 2022, è riuscito finalmente a salire sul gradino più alto del podio in un grande evento internazionale tra i senior nei -90 kg dopo le vittorie ottenute ai Mondiali Junior 2018 e al Grand Slam di Tashkent 2021 nei -81 kg. Parlati, quinto classificato nelle ultime due edizioni dei Mondiali, migliora così il bronzo continentale di quattro anni fa a Lisbona mettendosi al collo la seconda medaglia ad un Europeo Senior. Oasport.it - IPPON D’ORO! Christian Parlati campione d’Europa nei -90 kg! Leggi su Oasport.it completa l’opera e batte anche il francese Maxime-Gael Ngayap Hambou, aggiudicandosi la medaglianella categoria -90 kg ai Campionati Europei 2025 di judo. L’azzurro ha dato spettacolo sul tatami del Mtel Hall Mora?a di Podgorica (Montenegro), conquistando il primo titolo continentale della carriera con il piglio del dominatore e regalando all’Italia il sesto podio della manifestazione in tre giornate.Il 27enne napoletano, vice-del mondo a Tashkent 2022, è riuscito finalmente a salire sul gradino più alto del podio in un grande evento internazionale tra i senior nei -90 kg dopo le vittorie ottenute ai Mondiali Junior 2018 e al Grand Slam di Tashkent 2021 nei -81 kg., quinto classificato nelle ultime due edizioni dei Mondiali, migliora così il bronzo continentale di quattro anni fa a Lisbona mettendosi al collo la seconda medaglia ad un Europeo Senior.

LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: Christian Parlati, la giornata perfetta! Oro da dominatore per l'azzurro nei -90 kg - 17.35: PERFETTA L'AZIONE DELL'AZZURRO CHE RIESCE AD ATTERRARE IL FRANCESE OTTENENDO LO YUKO E POI LO METTE SCHIENA A TERRA PER L'IPPON 17.35. OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO PARLATIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 17.34: Uno shido per Ngayap Hambou 17.33. Se ne va il primo minuto di incontro, ancora niente di fatto ma due tentativi interessanti dell'azzurro

