Io in forma dopo il parto cesareo Penso che sia un po’ genetica anzi un po’ di co Tornassi indietro lo rifarei altre 100 volte lo rivela Giulia Salemi

Giulia Salemi ha approfittato di un momento di tregua notturna da madre, mentre il piccolo Kian avuto lo scorso gennaio da Pierpaolo Pretelli, riposava. Così l'influencer e podcaster ha interrogato i suoi fan sui social per rispondere ad alcune domande. Tra i primi interrogativi quelli relativi al parto cesareo: "È stato facile perché avevo l'anestesia ma è stato molto tosto tutto il dopo. Il primo giorno completamente a letto piena di dolori. Quello nel video che ho postato è il terzo giorno. Non riuscivo ad alzarmi, camminare, stare dritta, ridere o andare in bagno, però, dal quarto giorno in poi, è stato tutto in discesa, diciamo che i primi 2-3 giorni sono stati i più tosti.Comunque, Tornassi indietro, lo rifarei altre 100 volte".C'è anche chi ha chiesto come abbia fatto a mantenersi così in forma dopo una gravidanza e il parto: "Penso che sia un po' genetica, anzi un po' di culo, perché io, durante l'adolescenza, non sono stata proprio in forma e nemmeno dai 20 ai 27, ora nei 30 sto molto bene.

