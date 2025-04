Inzaghi Inter mossa a sorpresa questa mattina l’ha fatto prima della seduta

Inzaghi Inter, arriva la mossa a sorpresa del mister questa mattina ad Appiano, ecco cosa ha fatto il tecnico dei nerazzurri poco prima della sedutaE' da poco iniziato l'allenamento dell'Inter in quel di Appiano Gentile. Bene, secondo quanto riportato questa mattina dall'esperto giornalista Pasquale Guarro sul proprio profilo X, pochi istanti prima di dire avvia alla seduta il tecnico nerazzurro avrebbe parlato alla squadra. Impossibile sapere cosa abbia detto con certezza, ma con ogni probabilità l'allenatore ha cercato di motivare i suoi dopo il recente ko col Milan in Coppa Italia. Così scrive la penna:Inter, l'allenamento odierno è iniziato con Inzaghi che ha chiamato a raccolta l'Intero gruppo a centrocampo. Dieci minuti in cui il tecnico ha spiegato cosa non è andato nel derby, chiamando i suoi a maggiore concentrazione in alcune situazioni di gioco.

Altre fonti ne stanno dando notizia

