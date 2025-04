Inzaghi in ansia per Thuram tre titolarissimi KO con la Roma

Inzaghi a due giorni da Inter-Roma, match determinante per i nerazzurri nel testa a testa scudetto con il Napoli. Thuram e Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itL’allenatore nerazzurro ha ritrovato dopo diverse settimane Dumfries e Zielinski, che si sono allenati insieme al resto del gruppo. Sia l’esterno olandese che il centrocampista polacco saranno convocati per la sfida di domenica, anche se partiranno dalla panchina. Inzaghi riavrà comunque due pedine importanti – in primis Dumfries – per la fase caldissima e decisiva della stagione. Niente da dare invece per Marcus Thuram, che ha proseguito nel lavoro personalizzato lontano dal campo.Inter, tornano Dumfries e Zielinski contro la Roma: le scelte di InzaghiPer l’attaccante francese saranno determinanti i prossimi giorni in vista del primo round della semifinale di Champions League contro il Barcellona, gara in programma mercoledì sera nella tana della squadra blaugrana. Calciomercato.it - Inzaghi in ansia per Thuram: tre titolarissimi KO con la Roma Leggi su Calciomercato.it I campioni d’Italia, dopo le sconfitte con Bologna e Milan, preparano il match di campionato al Meazza contro i giallorossiSorride a metà Simonea due giorni da Inter-, match determinante per i nerazzurri nel testa a testa scudetto con il Napoli.(LaPresse) – Calciomercato.itL’allenatore nerazzurro ha ritrovato dopo diverse settimane Dumfries e Zielinski, che si sono allenati insieme al resto del gruppo. Sia l’esterno olandese che il centrocampista polacco saranno convocati per la sfida di domenica, anche se partiranno dalla panchina.riavrà comunque due pedine importanti – in primis Dumfries – per la fase caldissima e decisiva della stagione. Niente da dare invece per Marcus, che ha proseguito nel lavoro personalizzato lontano dal campo.Inter, tornano Dumfries e Zielinski contro la: le scelte diPer l’attaccante francese saranno determinanti i prossimi giorni in vista del primo round della semifinale di Champions League contro il Barcellona, gara in programma mercoledì sera nella tana della squadra blaugrana.

Approfondimenti da altre fonti

Inzaghi ribalta l’Inter: “Cambio modulo”. Ansia Thuram in vista del Napoli - L’allenatore nerazzurro stacca il pass anche per le semifinali di Coppa Italia, in attesa dello scontro scudetto di sabato al ‘Maradona’ L’Inter continua la corsa anche in Coppa Italia dopo la vittoria per 2-0 al ‘Meazza’ contro la Lazio. Decisivo Arnautovic con una prodezza nel primo tempo (proteste dei biancocelesti per la posizione di de Vrij davanti Mandas), mentre nel finale il rigore di Calhanoglu ha chiusi i conti per la squadra nerazzurra. 🔗calciomercato.it

Thuram salta Juventus Inter? Le ultime dall’allenamento sull’attaccante, Inzaghi in ansia - di RedazioneThuram si allena a parte: l’attaccante a rischio verso Juventus Inter? Il francese potrebbe saltare la gara Pasquale Guarro ha aggiornato su Juventus Inter riguardo alle condizioni di Thuram, che anche oggi si sarebbe allenato individualmente e starebbe tenendo in ansia il mister Simone Inzaghi verso il derby d’Italia in programma domenica. RETROSCENA – «Inter, anche questa mattina allenamento personalizzato per Marcus Thuram». 🔗internews24.com

Inter, Inzaghi ‘boccia’ Calhanoglu. Ansia Thuram per Lazio e Napoli - Il regista turco a sorpresa parte dalla panchina nella sfida di San Siro contro il Genoa. Ai box il francese e Carlos Augusto Tutto confermato: niente da fare per Marcus Thuram per il match di questa sera al ‘Meazza’ tra Inter e Genoa, anticipo valido per la 26° giornata del campionato di Serie A. Inzaghi e Calhanoglu (LaPresse) – Calciomercato.itL’attaccante francese non ha ancora superato i postumi della forte contusione alla caviglia sinistra rimediato nel match con la Fiorentina e nel secondo tempo contro la Juventus non era sceso in campo nelle migliori condizioni. 🔗calciomercato.it

Inzaghi in ansia per Thuram: tre titolarissimi KO con la Roma; Infortunio Thuram, Inzaghi in ansia per il francese: le sue condizioni; Il piano dell'Inter per riavere un Thuram al top: Inzaghi spera anche in Deschamps...; Inzaghi a DAZN: Bayern, arriviamo con tanta fiducia: non dobbiamo gestire nulla. Thuram? Mi sono arrabbiato perché.... 🔗Cosa riportano altre fonti

Tegola Inzaghi, c’è un problema serio: tifosi in ansia - I tifosi interisti sono molto preoccupati per quanto sta accadendo: il problema rischia di complicare molto i piani di Simone Inzaghi. 🔗calcionow.it

Inter, come stanno Zielinski, Dumfries e Thuram. Ieri girava questa battuta. L’idea di Inzaghi… - Dopo due sconfitte consecutive, l'Inter sta attraversando un momento delicato. L'idea del tecnico nerazzurro è chiara ... 🔗fcinter1908.it

Inzaghi Inter, il tecnico ora sorride: novità sul rientro di Zielinski, Thuram e Dumfries. La speranza è… - Inzaghi Inter, ora il tecnico può sorridere sorridere, in edicola Gazzetta svela preziose novità sul rientro di Zielinski, Thuram e Dumfries Sono tre i big dall’infermeria su cui le attenzioni di Simo ... 🔗informazione.it