Investimento a Lanciano durante il corteo dalla Asl 02 aggiornamento sulle condizioni dei feriti e del conducente

condizioni dei 3 feriti, tutti di Lanciano, rimasti coinvolti nell'incidente di questa mattina, 25 aprile, a Lanciano, quando un'auto è piombata addosso ai partecipanti alla manifestazione promossa dall'Anpi per le celebrazioni della Festa della Liberazione. Nell'incidente.

Tragedia a Lanciano: un’auto piomba sulla folla durante le celebrazioni del 25 aprile - Una mattina come tante, il cielo azzurro appena velato e la città che si sveglia lentamente. Le strade di Lanciano sono animate da una folla che cammina con passo tranquillo, immersa nei pensieri di una giornata dedicata alla memoria. Ma la tranquillità si spezza improvvisamente: un rombo di motore, urla, corpi che volano come foglie al vento. È il caos. >>“Non le piaccio, ha deciso così”. 🔗caffeinamagazine.it

Cordoglio politico per la tragedia di Lanciano in cui è morto un 81enne durante il corteo del 25 aprile - Il mondo politico esprime il suo cordoglio per la morte dell'81enne rimasto coinvolto nel tragico incidente che gli è costato la vita durante il corteo organizzato a Lanciano dall'Anpi per i festeggiamenti del 25 aprile. "Il Partito Democratico esprime profondo cordoglio per la morte dell’uomo... 🔗chietitoday.it

Auto piomba sul corteo del 25 aprile a Lanciano e travolge la folla: il bilancio - Durante le manifestazioni del 25 aprile, a Lanciano, in provincia di Chieti, un’auto è piombata a tutta velocità sui partecipanti: un morto e almeno due feriti. 🔗notizie.it

Lanciano, auto piomba sulla folla durante il corteo per il 25 aprile: un morto e diversi feriti. Ipotesi malore - Tragedia a Lanciano, in piazza Pace, questa mattina, intorno alle 10.30. A conclusione della manifestazione del 25 aprile, organizzata dall'Anpi, al monumento agli Eroi Ottobrini, ... 🔗msn.com

Lanciano: auto fuori controllo travolge il corteo durante le celebrazione del 25 aprile. Un morto - Il bilancio immediato è drammatico: un uomo di 81 anni ha perso la vita sul colpo, sbalzato violentemente in aria dall’impatto. Un’altra persona, una donna, ha riportato ferite gravi ed è stata ... 🔗abruzzoindependent.it