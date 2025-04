Investiamo sul territorio Arriva una nuova filiale

nuova filiale a Casette d’Ete, nel Fermano, per presidiare il territorio fino a Civitanova Marche. Un annuncio che Arriva alla vigilia dell’assemblea dei soci, in programma il 5 maggio a Cupra Marittima, presso il ristorante Parco sul Mare. Un appuntamento che sarà occasione non solo per la presentazione del bilancio, ma anche per una riflessione ampia sulla tenuta del tessuto socioeconomico locale. Verdecchia parla di dati incoraggianti, in controtendenza rispetto al quadro nazionale: "Nel 2024 abbiamo registrato una crescita del prodotto bancario lordo, con un miglioramento in tutti gli aggregati principali. Ilrestodelcarlino.it - "Investiamo sul territorio. Arriva una nuova filiale" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Nel momento in cui il sistema bancario italiano vive una progressiva rarefazione degli sportelli fisici, la Banca di Credito Cooperativo di Ripatransone e del Fermano fa una scelta controcorrente. In occasione dei 120 anni dalla fondazione, il direttore generale Vito Verdecchia e il presidente Michelino Michetti annunciano un ampliamento: unaa Casette d’Ete, nel Fermano, per presidiare ilfino a Civitanova Marche. Un annuncio chealla vigilia dell’assemblea dei soci, in programma il 5 maggio a Cupra Marittima, presso il ristorante Parco sul Mare. Un appuntamento che sarà occasione non solo per la presentazione del bilancio, ma anche per una riflessione ampia sulla tenuta del tessuto socioeconomico locale. Verdecchia parla di dati incoraggianti, in controtendenza rispetto al quadro nazionale: "Nel 2024 abbiamo registrato una crescita del prodotto bancario lordo, con un miglioramento in tutti gli aggregati principali.

