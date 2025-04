Intrigo Osimhen la Juve supera tutti doppia offerta bomba

Osimhen continui ad accendere e a propiziare spifferi e rumours di mercato. Galvanizzato da una stagione al Galatasaray vissuta da autentico protagonista, l’attaccante di proprietà del Napoli tornerà nel capoluogo campano ma solo per poco. Come noto, il DS Manna vorrebbe – sfruttando la clausola rescissoria inserita nel contratto dell’attaccante valida soltanto per l’estera – intavolarne una cessione in tempi celeri.Intrigo Osimhen, la Juve supera tutti: doppia offerta bomba (LaPresse) – Calciomercato.itRispetto a quanto successo l’anno scorso, quando la telenovela legata al futuro di Osimhen di fatto si chiuse quando al mercato di Serie A erano già stati apposti i titoli di coda, gli Azzurri sono intenzionati a programmare la cessione dell’attaccante con largo anticipo. Calciomercato.it - Intrigo Osimhen, la Juve supera tutti: doppia offerta bomba Leggi su Calciomercato.it Il futuro dell’attaccante nigeriano sta rappresentando un rebus clamoroso: l’ultima presa di posizione spariglia le carte. Ecco cosa sta succedendoNon passa un giorno senza che Victorcontinui ad accendere e a propiziare spifferi e rumours di mercato. Galvanizzato da una stagione al Galatasaray vissuta da autentico protagonista, l’attaccante di proprietà del Napoli tornerà nel capoluogo campano ma solo per poco. Come noto, il DS Manna vorrebbe – sfruttando la clausola rescissoria inserita nel contratto dell’attaccante valida soltanto per l’estera – intavolarne una cessione in tempi celeri., la(LaPresse) – Calciomercato.itRispetto a quanto successo l’anno scorso, quando la telenovela legata al futuro didi fatto si chiuse quando al mercato di Serie A erano già stati apposti i titoli di coda, gli Azzurri sono intenzionati a programmare la cessione dell’attaccante con largo anticipo.

Cosa riportano altre fonti

Torino, 22 aprile 2025 – Un mercato tutto da seguire, perché potrebbe rivelare sorprese. Mentre la Juve domani a Parma proverà a rispondere al Bologna, vincente sull’Inter allo scadere, la dirigenza pianifica le strategie future per rafforzare la rosa bianconera. Da capire, inoltre, chi sarà il tecnico, con la figura di Igor Tudor che sta strappando sempre più consensi. Soprattutto in avanti sarà rivoluzione nel ruolo di prima punta. 🔗sport.quotidiano.net

di Redazione JuventusNews24Osimhen Juve, in estate può partire l’assalto? Il Napoli ha già fissato il prezzo per la cessione: gli aggiornamenti sul futuro del centravanti nigeriano Il Corriere dello Sport è tornato a parlare del futuro di Victor Osimhen, che la scorsa estate ha lasciato il Napoli con la formula del prestito per accasarsi al Galatasaray. Stando a quanto si apprende a fine stagione verosimilmente il nigeriano lascerà la Turchia per fare ritorno a Napoli, che lo cederà a ... 🔗juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24Osimhen Juve, tra il nigeriano e i bianconeri si inserisce il Manchester United: i Red Devils possono convincere il Napoli con una contropartita tecnica che già conosce la Serie A! Il Manchester United spinge per acquisire il cartellino di Victor Osimhen. I Red Devils sono pronti a fare sul serio per fare proprio il centravanti nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray. 🔗juventusnews24.com

