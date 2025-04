Internazionali d’Italia 2025 wild card in doppio per Matteo e Jacopo Berrettini

Matteo e Jacopo Berrettini saranno protagonisti assieme ai prossimi Internazionali BNL d’Italia 2025. L’organizzazione del torneo ha infatti deciso di fornire una wild card per il torneo di doppio ai due fratelli, che saranno così al via nel tabellone principale. Per entrambi sarà una grande occasione davanti al pubblico di casa, che sicuramente sarà di supporto per i due beniamini di casa sulla terra rossa del Foro Italico.Matteo Berrettini (ITA) during his first round match at the Tennis Monaco Rolex Masters in Monte Carlo, on April, 7, 2025. Photo by Corinne Dubreuil/ABACAPRESS.COMI fratelli Berrettini in doppioLa storia in doppio dei due fratelli parte da lontano: la prima volta fianco a fianco fu nel 2015, al torneo ITF di Piombino, quando però la loro avventura si concluse al primo turno. Leggi su Sportface.it saranno protagonisti assieme ai prossimiBNL. L’organizzazione del torneo ha infatti deciso di fornire unaper il torneo diai due fratelli, che saranno così al via nel tabellone principale. Per entrambi sarà una grande occasione davanti al pubblico di casa, che sicuramente sarà di supporto per i due beniamini di casa sulla terra rossa del Foro Italico.(ITA) during his first round match at the Tennis Monaco Rolex Masters in Monte Carlo, on April, 7,. Photo by Corinne Dubreuil/ABACAPRESS.COMI fratelliinLa storia indei due fratelli parte da lontano: la prima volta fianco a fianco fu nel 2015, al torneo ITF di Piombino, quando però la loro avventura si concluse al primo turno.

