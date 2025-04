Inter Women Piovani esulta Obiettivo Champions raggiunto Ora è il momento di fare questo

Piovani esulta dopo la vittoria dell’Inter Women contro il Milan e commenta la qualificazione in Champions LeagueGianpiero Piovani, tecnico dell‘Inter Women, ha commentato ai microfoni di Rai Sport il successo nel derby contro il Milan. Le sue dichiarazioni:Obiettivo – «Abbiamo raggiungo l’Obiettivo della Champions League ma ci tenevamo ad arrivare al secondo posto, oggi l’abbiamo fatto e abbiamo vinto un derby contro una squadra importante. C’è da esultare, queste ragazze stanno crescendo partita dopo partia. Peccato che il campionato stia finendo, ci facevano divertire! Ora riprogrammeremo tutto per il prossimo anno»MOTIVAZIONI – «Adesso l’Obiettivo è tenere le ragazze motivate, abbiamo raggiunto l’Obiettivo, e ora io e lo staff dobbiamo dar loro nuovi obiettivi, personali o di squadra. Internews24.com - Inter Women, Piovani esulta: «Obiettivo Champions raggiunto. Ora è il momento di fare questo» Leggi su Internews24.com dopo la vittoria dell’contro il Milan e commenta la qualificazione inLeagueGianpiero, tecnico dell‘, ha commentato ai microfoni di Rai Sport il successo nel derby contro il Milan. Le sue dichiarazioni:– «Abbiamo raggiungo l’dellaLeague ma ci tenevamo ad arrivare al secondo posto, oggi l’abbiamo fatto e abbiamo vinto un derby contro una squadra importante. C’è dare, queste ragazze stanno crescendo partita dopo partia. Peccato che il campionato stia finendo, ci facevano divertire! Ora riprogrammeremo tutto per il prossimo anno»MOTIVAZIONI – «Adesso l’è tenere le ragazze motivate, abbiamol’, e ora io e lo staff dobbiamo dar loro nuovi obiettivi, personali o di squadra.

Se ne parla anche su altri siti

Convocate Inter Women per la Fiorentina: le scelte di Piovani - di RedazioneConvocate Inter Women per la Fiorentina: le scelte di Piovani per il match in programma alle 12:30 Oggi, domenica 23 gennaio andrà in scena Fiorentina Inter Women, sfida valevole per la Poule Scudetto della Serie A femminile: questo l’elenco delle convocate da mister Piovani per le nerazzurre. I dettagli dal comunicato del club meneghino. Dopo il 3-3 nel derby contro il Milan, l’Inter torna in campo nella Poule Scudetto per la sfida sul campo della Fiorentina. 🔗internews24.com

Formazioni ufficiali Roma Inter Women: le scelte di Spugna e Piovani - di RedazioneFormazioni ufficiali Roma Inter Women: le scelte di Spugna e Piovani per il primo turno della Poule Scudetto della Serie A Femminile Sono state diramate le formazioni ufficiali con le quali stanno per scendere in campo la Roma Femminile contro l’Inter Women per la sfida valevole per il primo turno della Poule Scudetto della Serie A femminile. Di seguito le scelte operate dai due tecnici, Alessandro Spugna e Gianpiero Piovani. 🔗internews24.com

Convocate Inter Women per il Milan: le scelte di Piovani per il match del Gianni Brera - di RedazioneConvocate Inter Women per il Milan: le scelte di Piovani per il match del Gianni Brera, in programma domenica alle ore 13:30 Convocate Inter Women per il Milan. Piovani ha diramato la lista delle giocatrici per il match in scena al Gianni Brera contro il Milan Women. Con la partita di domani, sarà la terza volta che le due squadre si sfideranno nell’arco di questa stagione. C’è voglia di rivalsa tra le calciatrici nerazzurre che vogliono ritrovare la vittoria dopo la sconfitta rimediata a dieci secondi prima dello scadere, in casa della Roma. 🔗internews24.com

Inter Women, Piovani esulta: Vittoria importante, grandissima reazione. Vogliamo la Champions; L'Inter Women fa la storia, Polli esulta: Sognavamo questo obiettivo da tanto. Ora vogliamo il secondo posto; Women | Lazio-Inter: le formazioni ufficiali di Grassadonia; Serie A femminile. Impresa Fiorentina, sotto di un gol ribalta l'Inter con un rete al '92. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Inter Women, Piovani: “Ci tenevamo a chiudere al secondo posto. Vincere il derby…” - Il tecnico della formazione femminile nerazzurra commenta così il successo nella stracittadina contro le rossonere ... 🔗fcinter1908.it

Inter Women, Piovani esulta: "Vittoria importante, grandissima reazione. Vogliamo la Champions" - Giustamente raggiante Gianpiero Piovani, tecnico dell'Inter Women, dopo la bella vittoria ottenuta quest'oggi ad Interello dalle sue ragazze contro la Fiorentina, che rilancia le ambizioni ... 🔗msn.com

Milan-Inter Women, le convocate di Piovani: 22 calciatrici per il derby - Dopo la qualificazione nella UEFA Women's Champions League guadagnata a seguito del successo per 3-0 contro la Roma, le nerazzurre di Gianpiero Piovani sono pronte a tornare in campo per la sfida ... 🔗fcinter1908.it