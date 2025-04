Inter una buona notizia Inzaghi ritrova Dumfries e Zielinski per la sfida con la Roma

Milano – Buone notizie dall'infermeria per Simone Inzaghi. Il tecnico, nella prima vera seduta di allenamento dopo la sconfitta nel derby di mercoledì, ha ritrovato in gruppo Denzel Dumfries e Piotr Zielinski. Entrambi sono quindi a disposizione per la sfida di domenica alle 15, in casa contro la Roma, in cui i nerazzurri dovranno reagire dopo due ko consecutivi. Non saranno titolari, l'olandese e il polacco, ma potranno dare una mano a partita in corso in un appuntamento che andrà affrontato senza gli squalificati Bastoni e Mkhitaryan, con Thuram ancora in lista indisponibili. Il francese punta a tornare in gruppo nei prossimi giorni in modo da poter rientrare tra i convocati per la gara di mercoledì prossimo in casa del Barcellona, andata delle semifinali di Champions League. Inzaghi metterà pesantemente mano alla formazione rispetto alla Coppa Italia.

