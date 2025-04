Inter Roma streaming live e diretta tv dove vedere il match di campionato

Inter Roma streaming live e diretta tv: dove vedere il match di campionato, in programma domenica alle 15

Domenica 27 Aprile andrà in scena la sfida di campionato tra Inter e Roma, valida per la 34a giornata di Serie A. Dopo lo stop di Bologna, l'Inter vuole tornare al successo in campionato, cercando di continuare la marcia verso il 21esimo scudetto. Il fischio di inizio alle ore 15 a San Siro.

Inter Roma, dove VEDERLA

Inter-Roma, sfida valida per la 34ª giornata di Serie A, si disputerà domenica 27 aprile alle ore 15:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet. Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime in attesa del fischio d'inizio della sfida.

