Inter Roma Sky o DAZN ecco dove vedere la partita

Inter è attesa dall'esame Roma e dalla prova rilancio domenica alle ore 15:00 a San Siro. Inzaghi recupera due infortunati dal calibro di Dumfries e Zielinski, ma è costretto a rinunciare a Bastoni e Mkhitaryan per squalifica.Assente anche Thuram per infortunio. Ranieri vuole portare avanti quella che sarebbe l'ennesima impresa della sua lunga carriera: ottenere il pass per la prossima Champions League. partita dunque dalle grandi speranze per entrambe le compagini, match dalle previsioni incerte vista la settimana complicata per i nerazzurri e il filotto giallorosso di risultati utili.Inter-Roma Sky o DAZNSi prospetta dunque una partita dalle alte temperature, con questa che sarà visibile esclusivamente tramite DAZN. Gli abbonati potranno usufruire della visione tramite l'app su Smart TV, smartphone, pc e tablet.

Come già confermato, Inter-Roma si giocherà di domenica e non di sabato come inizialmente previsto. Ma bisogna capire a che ora. In ballo due opzioni. DUE ORARI – C’è attesa di conoscere l’orario di Inter-Roma, partita valevole per la trentaquattresima giornata di campionato. Il match, inizialmente calendarizzato per sabato 26 alle 18, è stato spostato per commemorare i funerali di Papa Francesco, il Santo Padre scomparso nella giornata di ieri. 🔗inter-news.it

L’Inter affronterà la Roma nella sfida valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. Per l’occasione, il tecnico Simone Inzaghi spera di riavere a disposizione Piotr Zielinski e Denzel Dumfries. LA NOTIZIA – L’Inter è oggi a riposo, dopo la sconfitta rimediata contro il Milan nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia per 0-3. La squadra nerazzurra tornerà nella giornata di domani, 25 aprile, a lavorare in gruppo per preparare la prossima sfida di Campionato contro la Roma. 🔗inter-news.it

