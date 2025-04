Inter Roma rientri pesanti e un’assenza inaspettata Le probabili scelte di Inzaghi per il match

Inter Roma, rientri pesanti e un'assenza inaspettata! Le probabili scelte di Inzaghi per il match contro i giallorossiCon il ritorno tra i convocati di Dumfries e Zielinski, Simone Inzaghi potrà contare nuovamente su quasi tutta la rosa in un momento chiave della stagione, tra Serie A e Champions League. Per la sfida di domenica dell'Inter contro la Roma, l'unico indisponibile sarà Marcus Thuram: l'attaccante francese non si è allenato con il gruppo nella giornata odierna e punta a rientrare per il big match europeo di mercoledì contro il Barcellona.Il tecnico nerazzurro è al lavoro per definire l'undici titolare che affronterà i giallorossi a San Siro, sapendo di dover fare a meno degli squalificati Bastoni e Mkhitaryan. Al loro posto sono pronti Carlos Augusto in difesa e Frattesi a centrocampo.

