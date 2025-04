Inter Roma Ranieri ripropone la difesa a tre Scelto l’attaccante

Inter-Roma, valida per il 34° turno di Serie A, andrà in scena domenica pomeriggio a San Siro. I nerazzurri vogliono reagire dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia e mandare un segnale al Napoli, mentre i giallorossi vogliono mantenere viva la corsa al 4° posto. Di seguito la probabile formazione di Claudio Ranieri.LA PARTITA – La sfida tra Inter e Roma rappresenta moltissimo per entrambe le squadre. I nerazzurri devono rialzarsi dopo la sconfitta di Bologna e la batosta contro il Milan e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia. Di fronte la formazione di Inzaghi avrà di fronte un avversario difficile come la Roma di Ranieri, prima per punti fatti nel girone di ritorno. I giallorossi arrivano a San Siro con una striscia di 17 gare senza sconfitte in campionato e con le speranze di poter raggiungere la Champions League.

