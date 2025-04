Inter Roma le probabili formazioni tre assenze pesanti per Inzaghi

Inter è costretta a reagire già dai prossimi 90 minuti: quelli contro la Roma in campionato. Calcio d'inizio domenica alle ore 15:00, partita che si sarebbe inizialmente dovuta disputare al sabato, e per la quale si è disposto lo slittamento vista la giornata dedicata ai funerali di Papa Francesco. Un giorno in meno di riposo dunque per la super sfida al Barcellona di mercoledì. Ma, come ribadito dallo stesso Inzaghi, la stanchezza non è un alibi: si deve ricominciare a correre.Le scelte di InzaghiDiversi cambi per il tecnico piacentino nell'undici iniziale rispetto al Derby. Tra i pali si rivede Sommer, dinanzi a lui, da destra verso sinistra, Pavard, Acerbi e Carlos Augusto. Tre ruoli e tre nomi diversi rispetto alla sfida con il Milan, complice anche la squalifica di Bastoni.

Dopo la sconfitta al Tre Fontane domenica 13 aprile contro la Juventus per 1-2, la Roma Femminile è chiamata a rialzarsi in vista del prossimo appuntamento di campionato. Le giallorosse di Spugna dovranno ritrovare concentrazione ed energie per affrontare l’Inter sabato 19 aprile alle ore 15, in una sfida cruciale per il secondo posto che si disputerà allo Stadio Arena Civica Gianni Brera. Contro la Juventus, la Roma ha mostrato segnali di incertezza soprattutto nei primi minuti, e la ... 🔗sololaroma.it

Mondo ancora scosso dalla tragica scomparsa di Papa Francesco, un fatto che ha inevitabilmente condizionato un campionato di Serie A ora diviso tra recuperi ed avvicinamento alla prossima giornata. Roma che attende i risultati delle rivali per l’Europa (domani alle 18:30 le 4 gare rimanenti) e getta lo sguardo verso l’Inter, prossimo avversario da affrontare a San Siro e sul mercato per Streijn. Squadra che tornerà in campo a Trigoria quest’oggi dopo i due giorni di riposo concessi da Ranieri ... 🔗sololaroma.it

