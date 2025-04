Inter Roma la probabile formazione Inzaghi cambia tre interpreti

Inzaghi studia la probabile formazione di Inter-Roma. Rispetto alla gara di Coppa Italia col Milan ci saranno dei cambi dal primo minuto nell’undici nerazzurro.NUOVO SFORZO – Dopo il passo falso in campionato a Bologna e la caduta piuttosto rovinosa in Coppa Italia contro il Milan, la squadra di Simone Inzaghi torna in campo domenica a San Siro. Inter-Roma, in programma alle ore 15.00, richiederà uno sforzo non indifferente, anche dal punto di vista mentale. La delusione per gli ultimi risultati, infatti, si aggiunge alle fatiche fisiche del mese di aprile. Per superare questi problemi risulteranno fondamentali il pubblico del Meazza e le scelte dell’allenatore. Proprio per questo, entriamo nel dettaglio e scopriamo di più sulla probabile formazione nerazzurra di Inter-Roma.Inter-Roma, la probabile formazione di InzaghiCAMBI E SCELTE – Mentre Claudio Ranieri studia la soluzione migliore per contrastare i nerazzurri, Simone Inzaghi opta per alcuni cambi rispetto all’ultima gara contro il Milan. Inter-news.it - Inter-Roma, la probabile formazione: Inzaghi cambia tre interpreti! Leggi su Inter-news.it Simonestudia ladi. Rispetto alla gara di Coppa Italia col Milan ci saranno dei cambi dal primo minuto nell’undici nerazzurro.NUOVO SFORZO – Dopo il passo falso in campionato a Bologna e la caduta piuttosto rovinosa in Coppa Italia contro il Milan, la squadra di Simonetorna in campo domenica a San Siro., in programma alle ore 15.00, richiederà uno sforzo non indifferente, anche dal punto di vista mentale. La delusione per gli ultimi risultati, infatti, si aggiunge alle fatiche fisiche del mese di aprile. Per superare questi problemi risulteranno fondamentali il pubblico del Meazza e le scelte dell’allenatore. Proprio per questo, entriamo nel dettaglio e scopriamo di più sullanerazzurra di, ladiCAMBI E SCELTE – Mentre Claudio Ranieri studia la soluzione migliore per contrastare i nerazzurri, Simoneopta per alcuni cambi rispetto all’ultima gara contro il Milan.

