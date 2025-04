Inter Roma Inzaghi recupera Dumfries e Zielinski Arnautovic in attacco con Lautaro Martinez

Inzaghi contro la Roma non disporrà degli squalificati Bastoni e Mkhitrayan e l'infortunato Thuram. Arnautovic farà coppia con Lautaro. recuperati Dumfries e Zielinski. Le probabili formazioni di Inter-Roma. Leggi su Fanpage.it Simonecontro lanon disporrà degli squalificati Bastoni e Mkhitrayan e l'infortunato Thuram.farà coppia conti. Le probabili formazioni di

Se ne parla anche su altri siti

Inter Roma, l’ex nerazzurro sicuro: «Siamo realisti, Inzaghi dovrà capire se…» - di RedazioneInter Roma di Serie A si avvicina e l’ex giocatore nerazzurro non usa giri di parole, ecco cosa dovrà capire davvero mister Inzaghi verso il match Inter Roma è alle porte. Lo sa bene Simone Inzaghi, così come Aldo Serena. L’ex giocatore ha parlato al Corriere della Sera del momento dei nerazzurri. Un breve passaggio: INTER ROMA LE PAROLE DI SERENA – «La Roma? Una tappa fondamentale, bisogna essere realisti: con le energie in riserva il mister deve essere lucido a costruire la vittoria nel primo tempo per poi conservarla nel secondo. 🔗internews24.com

Inter Roma rinviata, retroscena Inzaghi: «Non si è sentito tutelato, i nerazzurri avrebbero preferito…» - di RedazioneInter Roma è stata rinviata dopo la scomparsa di Papa Francesco, ecco spuntare il retroscena in casa dei nerazzurri, Simone Inzaghi… Inter Roma è stata rinviata ‘a causa’ della triste scomparsa di Papa Francesco e dei consequenziali funerali. Per questo il match di Serie A si giocherà domenica 27 aprile alle ore 15 al posto che (come inizialmente programmata) questo sabato alle 18 in punto. 🔗internews24.com

Zalewski Inter, Inzaghi ha deciso: sarà riscattato dalla Roma, ecco cifra e data per il colpo - di RedazioneZalewski Inter, alla fine Simone Inzaghi sembra aver deciso sull’esterno nerazzurro, sarà riscattato dalla Roma, ecco cifra e data Zalewski Inter, il futuro – più che giallorosso – sembra nerazzurro per il giovane esterno di Simone Inzaghi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola il club meneghino sarebbe ormai deciso a riscattare il giocatore attualmente in prestito dalla Roma. 🔗internews24.com

Inter-Roma: Inzaghi recupera Dumfries e Zielinski, Arnautovic in attacco con Lautaro Martinez; Inter-Roma, Inzaghi recupera due big: out invece Thuram; Chi recupera Inzaghi per Inter-Roma: le ultime sulle condizioni di Thuram, Dumfries e Zielinski; Inzaghi furioso: “Niente recupero, non prendermi per il c...”. L’Inter stanca saluta il Triplete. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Inter-Roma: Inzaghi recupera Dumfries e Zielinski, Arnautovic in attacco con Lautaro Martinez - Simone Inzaghi contro la Roma non disporrà degli squalificati Bastoni e Mkhitrayan e l’infortunato Thuram. Arnautovic farà coppia con Lautaro. Recuperati Dumfries e Zielinski. Le probabili formazioni ... 🔗fanpage.it

Inter, salti di gioia per Inzaghi: due big rientrano con la Roma - Salti di gioia per Simone Inzaghi, l’Inter recupera due big che rientreranno con la Roma e saranno a disposizione del tecnico nerazzurro ... 🔗spaziointer.it

L’Inter recupera pezzi contro la Roma! Non ci sono più scuse - L'Inter sta recuperando i suoi pezzi pregiati in occasione della partita contro la Roma. Non ci sono scuse per Simone Inzaghi e i suoi, chiamati - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it