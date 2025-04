Inter Roma Inzaghi ora esulta questi due big tornano a disposizione

Inter Roma è alle porte, Simone Inzaghi ora che recupera due big può esultare, vediamo chi torna a disposizione per il match di San Siro

Inter Roma si avvicina, per la sfida di domenica contro i giallorossi Denzel Dumfries dovrebbe essere nuovamente a disposizione di mister Simone Inzaghi. Stessa situazione per Zielinski, un altro big che potrà tornare utile nelle rotazioni a centrocampo e che avrebbe fatto comodo in questo aprile dal calendario così fitto se non fosse stato il suo infortunio. Mkhitaryan e Bastoni, invece, non saranno della partita a causa delle rispettive squalifiche (erano diffidati e sono stati ammoniti col Bologna). Ieri, Inzaghi ha concesso un giorno di riposo alla squadra, ma Dumfries, Zielinski e Thuram hanno comunque lavorato ad Appiano Gentile. Nell'allenamento mattutino di oggi, i primi due potrebbero tornare in gruppo con l'obiettivo di essere almeno in panchina per la gara contro i giallorossi.

