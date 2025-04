Inter Roma il punto sugli infortunati ancora out Marcus Thuram

Inter Roma, il punto in vista della sfida con i giallorossi: Inzaghi dovrà ancora fare a meno di Marcus Thuram Con il rientro in squadra di Dumfries e Zielinski, Simone Inzaghi avrà di nuovo a disposizione quasi tutti i giocatori in un periodo cruciale della stagione, che comprende sia la Serie A che la Champions League. Per la partita di domenica tra l'Inter e la Roma, l'unico assente sarà Marcus Thuram: l'attaccante francese non ha partecipato all'allenamento di oggi e spera di tornare in campo per l'importante incontro europeo di mercoledì contro il Barcellona.L'allenatore nerazzurro sta studiando la formazione titolare per affrontare i giallorossi a San Siro, consapevole di dover rinunciare agli squalificati Bastoni e Mkhitaryan. In difesa, Carlos Augusto è pronto a prendere il loro posto, mentre a centrocampo dovrebbe esserci Frattesi.

