Inter Roma dove vederla in TV e probabili formazioni

Inter e Roma sono pronte a scendere in campo domenica. Ad attenderli una sfida delicatissima e fondamentale per il futuro delle due squadre. Da una parte l’Inter di Inzaghi deve leccarsi le ferite dopo le due sconfitte consecutive contro Bologna e Milan. I nerazzurri non possono concedersi distrazioni e –L'articolo Inter-Roma, dove vederla in TV e probabili formazioni proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it - Inter-Roma, dove vederla in TV e probabili formazioni Leggi su Ilprimatonazionale.it sono pronte a scendere in campo domenica. Ad attenderli una sfida delicatissima e fondamentale per il futuro delle due squadre. Da una parte l’di Inzaghi deve leccarsi le ferite dopo le due sconfitte consecutive contro Bologna e Milan. I nerazzurri non possono concedersi distrazioni e –L'articoloin TV eproviene da Il Primato Nazionale.

