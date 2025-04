Inter Roma cambiano le chance in attacco Inzaghi verso una scelta

Inter-Roma riguarda il reparto offensivo. Ad Appiano Gentile sembrano cambiare le percentuali di chance in attacco in vista della gara di campionato di domenica.ANTI-VIGILIA – Fissato ormai da qualche giorno, dopo il rinvio disposto dalla Lega Serie A, l’appuntamento di domenica pomeriggio per Inter-Roma. La sfida di San Siro, che andrà in scena alle ore 15.00, accende i riflettori sulla squadra di Simone Inzaghi, reduce da due sconfitte consecutive. I nerazzurri proveranno a battere la squadra di Claudio Ranieri, per riuscire così a portarsi nuovamente e momentaneamente avanti rispetto al Napoli, che invece scenderà in campo nella serata di domenica. Ma con quale scelte offensive l’allenatore piacentino proverà a far male agli ospiti Romani?Inzaghi compie la sua scelta in attacco: ecco a chi toccherà dal 1? in Inter-RomaLA scelta – L’assenza di Marcus Thuram, fermo per infortunio da un paio di settimane, continua ad obbligare Inzaghi a mettere in campo soluzioni alternative. Inter-news.it - Inter-Roma, cambiano le chance in attacco: Inzaghi verso una scelta! Leggi su Inter-news.it Una delle incognite nerazzurre per la formazione titolare che andrà in campo in occasione diriguarda il reparto offensivo. Ad Appiano Gentile sembrano cambiare le percentuali diinin vista della gara di campionato di domenica.ANTI-VIGILIA – Fissato ormai da qualche giorno, dopo il rinvio disposto dalla Lega Serie A, l’appuntamento di domenica pomeriggio per. La sfida di San Siro, che andrà in scena alle ore 15.00, accende i riflettori sulla squadra di Simone, reduce da due sconfitte consecutive. I nerazzurri proveranno a battere la squadra di Claudio Ranieri, per riuscire così a portarsi nuovamente e momentaneamente avanti rispetto al Napoli, che invece scenderà in campo nella serata di domenica. Ma con quale scelte offensive l’allenatore piacentino proverà a far male agli ospitini?compie la suain: ecco a chi toccherà dal 1? inLA– L’assenza di Marcus Thuram, fermo per infortunio da un paio di settimane, continua ad obbligarea mettere in campo soluzioni alternative.

Su questo argomento da altre fonti

ASCOLTI SERIE A 32° GIORNATA: LAZIO-ROMA AL VERTICE, SEGUONO IL NAPOLI E L’INTER - Gli ascolti della trentaduesima giornata della Serie A EniLive con le solite dieci sfide. La partita più vista è il derby Lazio-Roma con 1.261.000 telespettatori. Bene anche Napoli-Empoli a 779.000 e Inter-Cagliari con 677.320 telespettatori. Di seguito il dettaglio delle partite. Data Partita Orario Telespettatori 11 aprile 2025 Udinese-Milan 20:46-22:38 513.292 12 aprile 2025 Venezia-Monza 15:03-17:00 172. 🔗bubinoblog

Sabatini, dall’Inter a Ranieri: “La Roma deve fare la Champions” - -3 al ritorno in campo della Roma, un giorno in più rispetto al previsto per i funerali del Papa, e mentre Ranieri studia l’11 migliore da schierare contro i nerazzurri, con l’idea della coppia Dovbyk-Shomurodov in testa, parla Walter Sabatini a Il Tempo: “Che partita è per me? L’Inter è un grande rimpianto, un mio errore contrattuale, una scelta sbagliata a livello professionale per la quale ho rammarico. 🔗sololaroma.it

LIVE – Roma-Inter Women 0-1, GOOOOLLL Wullaert va subito a segno! - Roma-Inter Women è l’incontro valido per la seconda giornata di poule scudetto del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.30, si gioca allo Stadio delle Tre Fontane di Roma (RO). LIVE: ROMA-INTER WOMEN 0-1 6? GOOOOOOOOLLLLL! 12.30 INIZIA LA PARTITA! 12.25 Tutto pronto allo Stadio delle Tre Fontane per la sfida d’alta classifica: le due squadre entrano in campo 12. 🔗inter-news.it

Women, Roma-Inter 2-1: esordio amaro nella Poule Scudetto; Il Napoli frena e stasera l’Inter può riportarsi a meno 1 se le riuscirà la rivincita sulla Fiorent...; Ranking Uefa, disastro Italia: il quinto posto in Champions ora è un miraggio; Europa League, Roma ko ai rigori: il Siviglia trionfa in finale | .it. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Inter-Roma, trasferta vietata a una fetta di tifosi: la decisione della Prefettura - Alla fine di aprile è in programma Inter-Roma. La trasferta viene vietata ad alcuni tifosi giallorossi: ecco il perché della decisione della Prefettura di Milano e tutti i dettagli. DECISIONE – ... 🔗inter-news.it

Milan-Inter LIVE: chance per Jimenez e Correa, out Dimarco e Gimenez - Al Meazza va in scena la semifinale di andata di Coppa Italia tra Milan e Inter. Il ritorno è in programma mercoledì 23 aprile. Chi vince giocherà la finale del 14 maggio a Roma contro una tra ... 🔗msn.com

Inter Roma, divieto di trasferta ai tifosi giallorossi: ecco le motivazioni del prefetto di Milano - In vista della sfida tra Inter e Roma del prossimo 27 aprile a San Siro, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di ... 🔗calcionews24.com