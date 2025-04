Ilnerazzurro.it - Inter-Roma arbitro: chi dirigerà la sfida di San Siro

Domenica a San, ore 15:00, scenderanno in campo l’di Simone Inzaghi e ladi Claudio Ranieri. Quella tra nerazzurri e giallorossi sarà lavalevole per la 34^ giornata di Serie A, con le due squadre che dai 90 minuti di Santanto potranno capire sull’epilogo del loro campionato.Da un lato c’è l’, chiamata a non fare passi falsi fatali nella lotta scudetto, dall’altro la, obbligata alla vittoria per continuare a credere nel sogno Champions. Tra loro, la direzione gara. Fischietto scelto: Michael Fabbri.Per Fabbri sarà la sedicesima direzione in A della stagione, dove mai nella massima serie italiana in corso ha arbitrato la squadra nerazzurra. Due volte, invece, la, che in entrambe le occasioni ha impattato sull’1-1 contro il Napoli all’Olimpico e il Milan a San