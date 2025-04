Inter rivoluzione in vista per la prossima stagione

L'Inter inizia a concentrarsi per la prossima stagione. La società sa che saranno necessari diversi innesti per migliorare una rosa che è pressoché identica da due anni. Per questo i nerazzurri stanno programmando la prossima stagione in anticipo visionando i vari colpi in entrata e le probabili uscite.

