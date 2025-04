Inter quanta benzina c’è ancora nel serbatoio La squadra ha giocato 15 mila minuti in più del Napoli

Inter, il confronto con il Napoli sui minuti giocati: 15 mila in più dei campani, tanti i calciatori sopra i 3 mila, uno solo per Conte Nonostante la fatica sia evidente e le gambe pesino, Simone Inzaghi rifiuta la parola “stanchezza”: non vuole alibi, neppure se legittimi. La realtà però parla chiaro. Come riportato da . Calcionews24.com - Inter, quanta benzina c’è ancora nel serbatoio? La squadra ha giocato 15 mila minuti in più del Napoli Leggi su Calcionews24.com , il confronto con ilsuigiocati: 15in più dei campani, tanti i calciatori sopra i 3, uno solo per Conte Nonostante la fatica sia evidente e le gambe pesino, Simone Inzaghi rifiuta la parola “stanchezza”: non vuole alibi, neppure se legittimi. La realtà però parla chiaro. Come riportato da .

Se ne parla anche su altri siti

L’ex giocatore della Juventus, e oggi opinionista, Alessio Tacchinardi, ha rilasciato un’intervista alle colonne di Tuttosport, in vista della lotta scudetto. Tra i temi toccati, anche le frenate di Napoli e Inter in Serie A. INSERIMENTO – Alessio Tacchinardi, ex giocatore della Juventus, in un’intervista a Tuttosport, ha parlato della corsa scudetto tra Inter e Napoli, con la Juventus subito dietro che potrebbe inserirsi. 🔗inter-news.it

Bosz elogia Ivan Perisic, ex Inter, per la partita di ieri tra PSV e Juventus. Il tecnico potrebbe essere rivale dei nerazzurri agli ottavi di Champions League. PERISIC – Ieri il PSV Eindhoven ha vinto contro la Juventus per 3-1 conquistando gli ottavi di finale di Champions League. E adesso la squadra olandese è una delle possibili avversarie dell’Inter agli ottavi di finale. Il tecnico Peter Bosz, in conferenza stampa, ha voluto elogiare un ex nerazzurro come Ivan Perisic. 🔗inter-news.it

Questa sera al Gewiss Stadium di Bergamo andrà in scena lo scontro diretto tra Atalanta e Inter. Per entrambe le squadra sarà una partita chiave per la lotta scudetto. I PRECEDENTI- Nel 29esimo turno di Serie A, l’Inter sarà impegnata nel difficile match contro l’Atalanta. All’andata, la squadra di Simone Inzaghi s’impose a San Siro con un netto 4-0, in una delle migliori versioni stagionali dell’Inter. 🔗inter-news.it

Inter, quanta benzina c'è ancora nel serbatoio? La squadra ha giocato 15 mila minuti in più del Napoli; Inter, benzina finita? Dal triplete al rischio fallimento…. 🔗Ne parlano su altre fonti