Inter problema al polmone per Bobo Vieri le sue condizioni

Vieri, aveva deciso di trascorrere le proprie vacanze di Pasqua alle Maldive insieme alla moglie Costanza Caracciolo e le sue due figlie. Tuttavia non è stata una vacanza di totale relax quella dell'ex attaccante nerazzurro e non solo che è stato costretto a fare visita all'ospedale.

