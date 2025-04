Inter Mourinho A Barcellona la sconfitta più bella

Mourinho in modalità amarcord. L'allenatore portoghese ha ricordato la sconfitta dell'Inter a Barcellona nel 2010, che però consentì ai nerazzurri di accedere alla vittoriosa finale di Champions League contro il Bayern Monaco. In lunga Intervista rilasciata a BBC Sport, nel programma How to Win the Champions League, Mou ha

