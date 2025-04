Inter Inzaghi sorride per tre recuperi e studia la formazione contro la Roma

Roma. Inzaghi recupera pezzi importanti in rosa e intanto studia come sostituire Bastoni e Mkhitaryan squalificati. Ecco la probabile formazione.BUONE NOTIZIE – A due giorni dalla delicata sfida di campionato contro la Roma, l’Inter riceve segnali positivi dal centro sportivo di Appiano Gentile. Durante la sessione odierna di allenamento, Denzel Dumfries e Piotr Zielinski si sono allenati regolarmente con il resto del gruppo e sono da considerarsi recuperati. Entrambi saranno a disposizione di Simone Inzaghi per la partita di domenica pomeriggio a San Siro, anche se è difficile vederli in campo dal primo minuto: probabile un loro impiego a gara in corso, per iniziare ad accumulare minuti preziosi in vista del decisivo sprint finale della stagione. Inter-news.it - Inter, Inzaghi sorride per tre recuperi e studia la formazione contro la Roma Leggi su Inter-news.it Ripresa degli allenamenti oggi ad Appiano Gentile in vista della sfida con larecupera pezzi importanti in rosa e intantocome sostituire Bastoni e Mkhitaryan squalificati. Ecco la probabile.BUONE NOTIZIE – A due giorni dalla delicata sfida di campionatola, l’riceve segnali positivi dal centro sportivo di Appiano Gentile. Durante la sessione odierna di allenamento, Denzel Dumfries e Piotr Zielinski si sono allenati regolarmente con il resto del gruppo e sono da considerarsi recuperati. Entrambi saranno a disposizione di Simoneper la partita di domenica pomeriggio a San Siro, anche se è difficile vederli in campo dal primo minuto: probabile un loro impiego a gara in corso, per iniziare ad accumulare minuti preziosi in vista del decisivo sprint finale della stagione.

Ne parlano su altre fonti

Ribaltone Inter, adesso Inzaghi sorride: cambia tutto verso il Napoli! - Sono minuti molto importanti in casa Inter. Da Appiano Gentile giungono notizie delicate in vista della prossima sfida contro il Napoli. Manca sempre meno alla super sfida Scudetto tra Napoli e Inter. Il match andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona e potrebbe essere uno spartiacque importante verso il tricolore. Ad oggi, il primo posto in classifica è occupato dai nerazzurri, ma non è detta l’ultima parola. 🔗spazionapoli.it

Infortunati Inter, Inzaghi sorride in vista del Monza e del ritorno col Feyenoord: in due prossimi al rientro! - di RedazioneInfortunati Inter, Inzaghi sorride in vista del Monza e del ritorno col Feyenoord: in due prossimi al rientro! Il punto sull’infermeria Sky Sport ha fatto il punto sugli infortunati in casa Inter. La squadra di Simone Inzaghi è certamente in emergenza per i tanti problemi fisici che hanno riguardato gli esterni della rosa nerazzurro: in quel ruolo, l’unico calciatore rimasto disponibile è Denzel Dumfries. 🔗internews24.com

Massa arbitro di Atalanta-Inter: un precedente che sorride a Inzaghi - Massa arbitro di Atalanta-Inter, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A. Il fischietto di Imperia ha un precedente in stagione con i nerazzurri. La scheda del direttore di gara della partita di questa sera allo Stadio San Siro. SECONDA VOLTA – Sarà Davide Massa di Imperia a dirigere il match tra Atalanta e Inter, previsto stasera per le ore 20.45 al Gewiss Stadium. Per il fischietto classe 1983 si tratta del secondo arbitraggio stagionale di una sfida dell’Inter, il ventinovesimo in assoluto. 🔗inter-news.it

Inter, doppio record per Simone Inzaghi che sorride all'idea Triplete; Inzaghi: Il segno del tre? Dovevo fare 4, c'è anche il Mondiale per Club...; Preview Inter-Udinese - Inzaghi senza Lautaro. Riecco Darmian e Dimarco; Atalanta-Inter è (anche) Gasp contro Inzaghi: il bilancio sorride al tecnico ospite. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Inter, Inzaghi sorride: arriva una grande notizia dalla Pinetina - Il tecnico neroazzurro recupera alcune pedine importanti in vista del tour de force che attende la squadra. 🔗spaziointer.it

Inzaghi sorride: presto tutta l’Inter? Dumfries, Zielinski e Thuram: ecco la data del rientro - Il tecnico dell'Inter riavrà presto i giocatori infortunati. Zielinski e Dumfries vicini al rientro in gruppo e anche Thuram ... 🔗fcinter1908.it

Inzaghi Inter, il tecnico ora sorride: novità sul rientro di Zielinski, Thuram e Dumfries. La speranza è… - Inzaghi Inter, ora il tecnico può sorridere sorridere, in edicola Gazzetta svela preziose novità sul rientro di Zielinski, Thuram e Dumfries Sono tre i big dall’infermeria su cui le attenzioni di Simo ... 🔗informazione.it