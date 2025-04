Inter Inzaghi può esultare doppia notizia strepitosa

Inter che sfiderà prima la ROma e poi il Barcellona in questi giorniL’Inter deve assolutamente riscattarsi dopo le ultime due partite che hanno prima complicato la corsa allo Scudetto con il ko contro il Bologna e poi terminato la rincorsa alla Coppa Italia, a causa del pesantissimo 3-0 in cassato dai rivali cittadini del Milan dopo l’1-1 dell’andata.Triplete svanito, i nerazzurri sognano Scudetto e ChampionsSpento dunque il sogno Triplete, l’Inter resta in gioco per il campionato e la Champions League. In Serie A ora sia i meneghini che il Napoli vantano lo stesso numero di punti e dunque, se dovesse finire così la stagione, bisognerà ricorrere allo spareggio Scudetto in gara unica.Triplete svanito, i nerazzurri sognano Scudetto e Champions (Lapresse) – rompipallone. Rompipallone.it - Inter, Inzaghi può esultare: doppia notizia strepitosa Leggi su Rompipallone.it Arrivano aggiornamenti positivi per quanto riguarda l’che sfiderà prima la ROma e poi il Barcellona in questi giorniL’deve assolutamente riscattarsi dopo le ultime due partite che hanno prima complicato la corsa allo Scudetto con il ko contro il Bologna e poi terminato la rincorsa alla Coppa Italia, a causa del pesantissimo 3-0 in cassato dai rivali cittadini del Milan dopo l’1-1 dell’andata.Triplete svanito, i nerazzurri sognano Scudetto e ChampionsSpento dunque il sogno Triplete, l’resta in gioco per il campionato e la Champions League. In Serie A ora sia i meneghini che il Napoli vantano lo stesso numero di punti e dunque, se dovesse finire così la stagione, bisognerà ricorrere allo spareggio Scudetto in gara unica.Triplete svanito, i nerazzurri sognano Scudetto e Champions (Lapresse) – rompipallone.

Su questo argomento da altre fonti

Juve Inter, Vieri fa il suo pronostico: «Ecco la mia favorita. Inzaghi può contare su una dose di esperienza superiore a quella di Thiago Motta» - Vieri fa il pronostico sul derby d’Italia: «Inter favorita, ma in partite come questa conta poco!» Le dichiarazioni dell’ex centravanti nerazzurro Il doppio ex di Juve e Inter, Christian Vieri, ha parlato in un’intervista da Tuttosport, in vista della sfida di questa sera allo Stadium. Le dichiarazioni: JUVE INTER- «L’Inter parte favorita. Stanno facendo benissimo in tutte le […] 🔗calcionews24.com

Atalanta Inter, Inzaghi e Gasperini hanno lo stesso rischio: cosa può accadere - di RedazioneAtalanta Inter, Inzaghi e Gasperini contro al Gewiss Stadium: il Napoli può andare in fuga e spaventa le rivali Atalanta Inter non possono concedersi dei calcoli e sono praticamente obbligate a vincere lo scontro diretto, visto che il Napoli sulla carta ha un impegno agevole contro il Venezia, che potrebbe portare la truppa di Conte al primo posto. Scrive il Corriere dello Sport verso la partita. 🔗internews24.com

Zalewski Inter, l’esterno abbandona il ritiro della Polonia e rientra ad Appiano: Inzaghi può sorridere! - di RedazioneZalewski Inter, l’esterno abbandona il ritiro della Polonia e rientra ad Appiano: Inzaghi può sorridere! Le condizioni del calciatore Le buone notizie in casa Inter non si fermano al successo di ieri nello scontro diretto contro l’Atalanta: Nicola Zalewski, ancora alle prese con l’infortunio, tornerà infatti ad Appiano Gentile. L’ex Roma, come riportato da Wirtualna Polska, non prenderà parte al ritiro della nazionale polacca. 🔗internews24.com

CdS - Inzaghi può esultare: riecco Barella! Quanto è mancato a Parma...; Conte non molla lo scudetto, ma può esultare. Il Mattino svela: in estate parlava così dell'obiettivo Champions; Sinner tagliato fuori: Alcaraz può esultare; Monza, lo 0-3 del Franchi e l'esultanza in faccia: perché Inzaghi ha litigato con Palladino. 🔗Se ne parla anche su altri siti