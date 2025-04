Inter Inzaghi come affronterà il finale di stagione

Inzaghi si trova costretto a dover andare fino in fondo: il tecnico dell'Inter sembrerebbe pronto a rinunciare ad un pilastro della sua gestione del finale di stagione: il turn-over. Presto, infatti, l'Inter Interromperà le rotazioni per giocarsi tutto con i migliori sempre in campo.

