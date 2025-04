Inter finale di stagione complicato Il calendario a confronto

Inter studia con attenzione anche le avversarie dei partenopei. Lo scudetto si accende adesso, con le ultime cinque partite in programma. LOTTA SCUDETTO – Con la Coppa Italia ormai definita, l’Inter pensa esclusivamente alla sfida contro la Roma in programma domenica pomeriggio alle 15 a San Siro. I nerazzurri, dopo la sconfitta contro il Bologna, si ritrovano a pari punti con il Napoli a 71 punti e si giocheranno lo scudetto colpo dopo colpo in queste ultime cinque giornate. In caso di parità sul gong finale, si giocherà in casa della migliore con la differenza reti. E in questo momento questo piccolo vantaggio sorride all’Inter.Inter-Napoli, lotta serrata! I calendari a confrontoCALENDARI – Intanto i due calendari a confronto sorridono – sulla carta – ad Antonio Conte con le sfide in programma contro Torino e Genoa che hanno archiviato la pratica salvezza e giocano in un momento di tranquillità. Inter-news.it - Inter, finale di stagione complicato! Il calendario a confronto Leggi su Inter-news.it In vista della lotta scudetto contro il Napoli, l’studia con attenzione anche le avversarie dei partenopei. Lo scudetto si accende adesso, con le ultime cinque partite in programma. LOTTA SCUDETTO – Con la Coppa Italia ormai definita, l’pensa esclusivamente alla sfida contro la Roma in programma domenica pomeriggio alle 15 a San Siro. I nerazzurri, dopo la sconfitta contro il Bologna, si ritrovano a pari punti con il Napoli a 71 punti e si giocheranno lo scudetto colpo dopo colpo in queste ultime cinque giornate. In caso di parità sul gong, si giocherà in casa della migliore con la differenza reti. E in questo momento questo piccolo vantaggio sorride all’-Napoli, lotta serrata! I calendari aCALENDARI – Intanto i due calendari asorridono – sulla carta – ad Antonio Conte con le sfide in programma contro Torino e Genoa che hanno archiviato la pratica salvezza e giocano in un momento di tranquillità.

Correa Inter, futuro già scritto ma l’Udinese rievoca bei ricordi: la missione del Tucu per il finale di stagione! - di RedazioneCorrea Inter, futuro già scritto ma l’Udinese rievoca bei ricordi: la missione del Tucu per il finale di stagione! Vuola lasciare il segno già domani Domani contro l’Udinese toccherà a Joaquin Correa, il quale saluterà il calciomercato Inter al termine della stagione, in scadenza di contratto. Eppure, visto l’infortunio di Lautaro Martinez, Simone Inzaghi ha deciso di affidarsi all’ex Lazio, il quale ha nei friulani una delle sue vittime preferite. 🔗internews24.com

Inter Women, Santi: «Questa maglia fa parte di me! Finale di stagione? Sarà importante per noi…» - di RedazioneInter Women, Santi: «Questa maglia fa parte di me! Finale di stagione? Sarà importante per noi…» Le parole della nerazzurra Intervenuta in occasione del match program, Irene Santi, centrocampista dell’Inter Women, ha parlato cosi: ESSERE UNA GIOCATRICE DELL’INTER- «Questi colori significano tanto, qui ho passato metà della mia vita e questa maglia fa parte di me. Questa squadra è molto coesa, stiamo bene insieme. 🔗internews24.com

CM.com – Inter, Triplete sfumato: campanello d’allarme per il finale di stagione | Primapagina - 2025-04-24 00:01:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Contro il Bologna si era avuta la percezione di un’Inter stanca, incapace di trovare risorse che potessero in qualche modo invertire l’inerzia di una gara che via via appariva sempre più dura al Dall’Ara. Nella semifinale di Coppa Italia è arrivata la conferma: il serbatoio delle energie non è ai massimi storici e l’Inter si trova nel bel mezzo di una salita, adesso anche con un pesante passivo da digerire, maturato proprio nel derby. 🔗justcalcio.com

Inter: Inzaghi tra Champions e Serie A, sfida decisiva contro Roma e Barcellona - Inzaghi cerca di risollevare l'Inter dopo le sconfitte, puntando su Champions e Serie A. Sfide cruciali contro Roma e Barcellona. 🔗msn.com

Inter, Inzaghi può esultare: doppia notizia strepitosa - Arrivano aggiornamenti positivi per quanto riguarda l'Inter che sfiderà prima la ROma e poi il Barcellona in questi giorni ... 🔗rompipallone.it

Inter, ora su Inzaghi aleggia il rischio di una stagione da 'zero titoli' - Dopo aver perso la Coppa Italia, ora c'è chi teme che i nerazzurri possano non vincere nessuna competizione stagionale ... 🔗it.blastingnews.com