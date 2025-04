Inter Dumfries e Zielinski lavorano in gruppo Thuram rinvia – Sky

Dumfries e Piotr Zielinski hanno recuperato dai rispettivi infortuni e saranno perciò disponibili per Inter-Roma. Andrea Paventi su Sky Sport però dà un’altra notizia su Marcus Thuram. ALLENAMENTO – L’Inter si sta allenando in questo momento ad Appiano Gentile. La squadra è tornata in campo per preparare la partita contro la Roma e ha avuto modo anche di riflettere sulla sconfitta dura da digerire in Coppa Italia con il Milan. Arrivano comunque buone notizie dai primi minuti nel rettangolo di gioco e riguardano gli infortunati Denzel Dumfries e Piotr Zielinski. Marcus Thuram invece preoccupa ancora in questo momento.Inter, le ultime da Appiano GentileINFORTUNATI – Dumfries e Zielinski si stanno allenando finalmente in gruppo e sono pienamente recuperati per Inter-Roma. Thuram invece nemmeno sta lavorando in campo e non ci sarà molto probabilmente per il match di campionato. Inter-news.it - Inter, Dumfries e Zielinski lavorano in gruppo! Thuram rinvia – Sky Leggi su Inter-news.it Denzele Piotrhanno recuperato dai rispettivi infortuni e saranno perciò disponibili per-Roma. Andrea Paventi su Sky Sport però dà un’altra notizia su Marcus. ALLENAMENTO – L’si sta allenando in questo momento ad Appiano Gentile. La squadra è tornata in campo per preparare la partita contro la Roma e ha avuto modo anche di riflettere sulla sconfitta dura da digerire in Coppa Italia con il Milan. Arrivano comunque buone notizie dai primi minuti nel rettangolo di gioco e riguardano gli infortunati Denzele Piotr. Marcusinvece preoccupa ancora in questo momento., le ultime da Appiano GentileINFORTUNATI –si stanno allenando finalmente ine sono pienamente recuperati per-Roma.invece nemmeno sta lavorando in campo e non ci sarà molto probabilmente per il match di campionato.

Infortunati Inter, come stanno Thuram, Dumfries e Zielinski? Buone notizie in vista della Roma - di RedazioneInfortunati Inter, come stanno Thuram, Dumfries e Zielinski? Buone notizie in vista della Roma, prossima avversaria dei nerazzurri Cosi l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla situazione infortunati in casa Inter: LE ULTIME DA APPIANO- «Oggi Inzaghi ritroverà la squadra ad Appiano e parlerà, sia di quanto accaduto col Milan sia proiettandosi verso la Roma. L'idea è chiara: recuperare alla causa gli infortunati, cercando di bilanciare la cautela per evitare ricadute con la necessità di ritrovare pedine fondamentali.

