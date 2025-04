Inter dopo il ko la decisione di Inzaghi e Marotta subito due fuori

Inter, arriva la decisione definitiva di Marotta ed Inzaghi dopo la doppia sconfitta tra Serie A e Coppa Italia: subito due addii

Inter, dopo il ko la decisione di Inzaghi e Marotta: subito due fuori (Ansa Foto) – SerieAnews

L'Inter non sta vivendo certo un momento brillante, anzi. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta contro il Bologna in campionato ed hanno subìto l'aggancio in classifica al primo posto da parte del Napoli di Antonio Conte. E stavolta, a differenza di quanto accaduto fin qui nel resto della stagione, non è arrivata la reazione tanto attesa. Anzi.

L'Inter ha detto addio alla possibilità di conquistare il Triplete con il dolorosissimo ko incassato nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. Nessuno si poteva aspettare un simile crollo da parte dei nerazzurri che sono apparsi in evidente difficoltà sia dal punto di vista tecnico che tattico.

