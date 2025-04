Inter dal sogno Triplete all’incubo fallimento i bookmaker scommettono su una stagione con Zero Titoli

sogno di ogni società, ma nel decisivo rush finale l`Inter è sì in lotta per Scudetto. Leggi su Calciomercato.com Arrivare al 23 aprile in lotta per ogni trofeo è ildi ogni società, ma nel decisivo rush finale l`è sì in lotta per Scudetto.

Inter, sette giorni e tre bestie nere: tra il sogno Triplete e l’incubo “zero tituli” - Prima un Bayern Monaco che a San Siro finora a ha saputo solo vincere. Poi quel Bologna che tre anni fa – proprio di questi tempi – scuciva lo scudetto dalle maglie dell’Inter. Per consegnarlo oltretutto nelle mani dei cugini del Milan. Infine, a proposito di bestie nere (stagionali), il quinto derby di questo 2024/25. Incrocio che nella stagione corrente per più di una volta ci ha fatto andare di traverso il colore rossonero dei cugini del Milan (ma anche del Bayer Leverkusen se vogliamo dirla tutta). 🔗ilprimatonazionale.it

Il sogno del Triplete dell’Inter è sfumato per quattro motivi – CdS - Niente triplete per l’Inter di Simone Inzaghi, passata in 7 giorni dalla gloria col Bayern Monaco al cocente KO col Milan in Coppa Italia. I quattro capi di imputazione. SERVE REAGIRE – Dalla gioia e dall’entusiasmo di poter arrivare a tutto alla disfatta col Milan che ha fatto sfumare definitivamente i sogni del Triplete. E adesso l’Inter dovrà immediatamente reagire, per evitare che questa stagione si concluda senza trofei. 🔗inter-news.it

Sogno Triplete. Zoccolo duro e cabala. L’Inter insegue Mou - Il ritorno dalla sosta per le nazionali darà l’avvio al rush finale della stagione. Alle porte della primavera, l’Inter arriva con tre fronti ancora aperti. A Inzaghi era accaduto due anni fa, ma in campionato l’obiettivo era quello minimo: chiudere tra le prime quattro per garantirsi la presenza nella successiva Champions. Stavolta i nerazzurri guardano tutti dall’alto in A, sono ai quarti di finale nella massima competizione europea e in semifinale di Coppa Italia. 🔗sport.quotidiano.net

Dal sogno Triplete all'incubo Zero Tituli: la profezia di Mourinho rischia di ribaltarsi sull'Inter di Inzaghi - Rieccoci, una settimana dopo quel `Tutto o Niente` che sintetizzava (è questa l`essenza di un titolo) il senso dell`ultimo mese dell`Inter. Oltre allo strillo. 🔗calciomercato.com

Inter: svanito il sogno Triplete, per Inzaghi allarme Champions - Due ko di fila per i nerazzurri: è la per prima volta dal 2023. Domenica a San Siro la Roma e mercoledì in Spagna il Barcellona. Il Milan ha fatto sfumare la possibilità di ripetere la tripla vittoria ... 🔗rainews.it