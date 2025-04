Inter che goduria per Inzaghi doppio recupero

Inter riceve finalmente buone notizie, dopo un periodo abbastanza complicato. Simone Inzaghi avrà qualche grattacapo in meno in vista delle prossime partite, soprattutto pensando allo scontro con la Roma di domenica.Sembrava poter essere un’annata trionfale, quella dei nerazzurri, e invece in pochi giorni tutto è cambiato. Da un alto l’Inter è in semifinale di Champions League, ma dall’altro rischia di perdere lo scudetto ed è stata travolta ed eliminata dal Milan in Coppa Italia. Ne ha vinta solo una nelle ultime tre di Serie A, perdendo a Bologna domenica scorsa, e ha poi subito un pesante 0-3 contro i rossoneri. Domenica arriva l’incrocio contro la Roma di Ranieri, infine.Inter, che goduria per Inzaghi: doppio recupero. (LaPresse) TvPlay.itI giallorossi non perdono in campionato dal 15 dicembre, e nel 2025 hanno subito appena due sconfitte: col Milan in Coppa Italia e con l’Athletic Bilbao in Europa League. Tvplay.it - Inter, che goduria per Inzaghi: doppio recupero Leggi su Tvplay.it L’riceve finalmente buone notizie, dopo un periodo abbastanza complicato. Simoneavrà qualche grattacapo in meno in vista delle prossime partite, soprattutto pensando allo scontro con la Roma di domenica.Sembrava poter essere un’annata trionfale, quella dei nerazzurri, e invece in pochi giorni tutto è cambiato. Da un alto l’è in semifinale di Champions League, ma dall’altro rischia di perdere lo scudetto ed è stata travolta ed eliminata dal Milan in Coppa Italia. Ne ha vinta solo una nelle ultime tre di Serie A, perdendo a Bologna domenica scorsa, e ha poi subito un pesante 0-3 contro i rossoneri. Domenica arriva l’incrocio contro la Roma di Ranieri, infine., cheper. (LaPresse) TvPlay.itI giallorossi non perdono in campionato dal 15 dicembre, e nel 2025 hanno subito appena due sconfitte: col Milan in Coppa Italia e con l’Athletic Bilbao in Europa League.

Se ne parla anche su altri siti

Svolta Inter, si paga la clausola: goduria Inzaghi - L’Inter giocherà domenica sera contro la Juve, ma prima bisogna segnalare una novità importante di calciomercato. Dopo il durissimo ko rimediato all’Artemio Franchi giovedì scorso, l’Inter di Simone Inzaghi ha avuto la sua ‘vendetta’ sulla Fiorentina di Raffaele Palladino. Lunedì sera, infatti, i nerazzurri hanno vinto con il risultato finale di 2-1. Svolta Inter, si paga la clausola: goduria Inzaghi (Ansa Foto) tvplay. 🔗tvplay.it

Jacobelli: «Inter, tanti impegni per tre obiettivi. La scelta di Inzaghi non mi stupisce» - L’Inter di Inzaghi grazie alla bravura dei suoi giocatori ed allenatore è costretto ad un tour de force non indifferente. Xavier Jacobelli presenta il derby di Coppa Italia con un’Inter favorita ed un Milan assetato di riscatto. CONVINZIONE – L’Inter domani affronterà il Milan in coppa Italia, l’unica squadra quest’anno che è riuscita a mettere in crisi le certezze dei nerazzurri più di una volta. 🔗inter-news.it

Libero ora difende Inzaghi e dà attenuanti all’Inter, che non avrebbe una rosa “extra-large” - L’edizione odierna di Libero si sofferma sulla stagione dell’Inter quanto a prestazioni e scelte di Inzaghi. Il tecnico dell’Inter era stato più volte attaccato dal quotidiano per le sue scelte tecniche, oggi viene strenuamente difeso perché si parte dal presupposto che “non si dica che l’Inter abbia una rosa extra-large” (ne siamo certi? E chi ce l’ha, allora? ndr) e che “Inzaghi non ha potuto fare l’Inzaghi”. 🔗ilnapolista.it

Supercoppa, goduria Milan e choc Inter: Theo graffia Dumfries, Barella furioso, bufera su Inzaghi e Sozza; Diretta Inter-Milan 1-0: Inzaghi in finale di Champions, Pioli ko; Inter, rigori fatali contro l'Atletico: errore decisivo di Lautaro, rivivi la diretta. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Inter: Inzaghi tra Champions e Serie A, sfida decisiva contro Roma e Barcellona - Inzaghi cerca di risollevare l'Inter dopo le sconfitte, puntando su Champions e Serie A. Sfide cruciali contro Roma e Barcellona. 🔗msn.com

Doppio colpo in serie A, l’Inter chiede aiuto all’ex: la squadra ora è più giovane - L’Inter di Simone Inzaghi pensa al doppio confronto con Parma e Bayern Monaco, due gare cruciali per il resto della stagione tra campionato e Champions League. I nerazzurri sono in corsa su tutte le ... 🔗spaziointer.it

Il Giornale – Inter, Lautaro vale doppio. Inzaghi ha una speranza - Semmai la novità è che Lauti "in Champions con una frequenza (7 gol in 10 partite, media 0,7) che è esattamente il doppio di ... stagione dell’Inter, ma un’eventuale semifinale di Champions non ... 🔗fcinter1908.it