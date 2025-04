Inter aspettando Markus Thuram ma adesso servono gol pesanti

Inter attende con ansia il ritorno di Markus Thuram. Lo abbiamo visto, non c’è vita oltre alla ThuLa. Senza la sua spalla Lautaro Martinez sembra involuto. E Marko Arnautovic può far bene, ma solamente quando il livello non si alza. Su Mehdi Taremi e Joaquin Correa, invece, preferiamo non sparareL'articolo Inter, aspettando Markus Thuram: ma adesso servono gol pesanti proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it - Inter, aspettando Markus Thuram: ma adesso servono gol pesanti Leggi su Ilprimatonazionale.it L’attende con ansia il ritorno di. Lo abbiamo visto, non c’è vita oltre alla ThuLa. Senza la sua spalla Lautaro Martinez sembra involuto. E Marko Arnautovic può far bene, ma solamente quando il livello non si alza. Su Mehdi Taremi e Joaquin Correa, invece, preferiamo non sparareL'articolo: magolproviene da Il Primato Nazionale.

Approfondimenti da altre fonti

di RedazioneBisseck si è espresso sul sogno di arrivare a vestire la maglia della Germania: le dichiarazioni del difensore tedesco Bisseck ha parlato a Sky Sport Deutschland, soffermandosi sulla possibilità di arrivare a far parte della Germania. Le dichiarazioni del difensore dell’Inter. LE PAROLE – «Non è che ho una comunicazione WhatsApp in corso con il ct Nagelsmann,ho avuto una conversazione con lui a novembre. 🔗internews24.com

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha fatto chiarezza sulla situazione legata al nuovo stadio per Inter e Milan 🔗pianetamilan.it

di RedazioneNuovo stadio Inter, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, conferma di essere in attesa di ricevere la proposta dei nerazzurri e del Milan Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è tornato a parlare del tema riguardante il nuovo stadio, che riguarda sia l’Inter che il Milan. Le due società, come confermato dallo stesso Beppe Marotta, stanno per presentare una proposta ufficiale per la realizzazione del nuovo impianto. 🔗internews24.com

Thuram trascina l’Inter aspettando i gol di Lautaro e scherza: “Imparo guardando i video di Barella”; Highlights Inter-Cagliari 3-1: Video e Gol; Lautaro si carica l'Inter sulle spalle: primo posto aspettando il Napoli; Inter-Atalanta, Thuram esce all’intervallo: le sue condizioni dopo l’infortunio. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Inter, senza Thuram non si vince: il vero problema non è la stanchezza, manca il francese - Si potrà anche parlare per giorni di questa clamorosa sconfitta dell’Inter nel derby di Coppa Italia contro il Milan, ma il dato allarmante per i nerazzurri è solo uno. 🔗msn.com

Allarme Inter, infortunio grave per Thuram? L’annuncio gela i tifosi - Le ultime notizie circa l'infortunio di Marcus Thuram stanno terrorizzando i tifosi nerazzurri, si prospetta un finale di stagione rovente. 🔗spaziointer.it

Inter, le ultime su Thuram, Dumfries e Zielinski: cosa filtra in vista di Roma e Barcellona - L`Inter si lecca le ferite dopo la pesante sconfitta nel derby di Coppa Italia contro il Milan che fa sfumare il primo obiettivo della stagione, ma guarda soprattutto. 🔗msn.com