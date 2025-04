Inter alibi finiti per Correa Taremi e Arnautovic in estate sarà addio Rischia anche Asllani Primapagina

Inter, alibi finiti per Correa, Taremi e Arnautovic: in estate sarà addio. Rischia anche Asllani Primapagina Calciomercato.com Home Inter, alibi finiti per Correa, Taremi e Arnautovic: in estate sarà addio. Rischia anche Asllani Paolo D’Angelo 17 minuti fa 3 Da Correa a Taremi passando per Arnautovic e Asllani: in estate l’Inter cambierà e i giocatori che, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, molto probabilmente il prossimo anno lasceranno il club di Viale della Liberazione, sono già stati individuati dalla dirigenza nerazzurra nel corso della stagione. Justcalcio.com - Inter, alibi finiti per Correa, Taremi e Arnautovic: in estate sarà addio. Rischia anche Asllani | Primapagina Leggi su Justcalcio.com 2025-04-25 08:58:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com:per: inCalciomercato.com Homeper: inPaolo D’Angelo 17 minuti fa 3 Dapassando per: inl’cambierà e i giocatori che, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, molto probabilmente il prossimo anno lasceranno il club di Viale della Liberazione, sono già stati individuati dalla dirigenza nerazzurra nel corso della stagione.

