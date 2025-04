Inter al Mondiale per club scatta il countdown il gesto dei nerazzurri

Inter al Mondiale per club 2025, scatta il countdown sui social: i nerazzurri fremono verso la prima volta nella competizioneInter impegnata al Mondiale per club 2025, per i nerazzurri è tempo di far scattare il countdown sui social verso il via del torneo:«Mancano 50 giorni! La prima edizione del FIFA club World Cup è sempre più vicina: il 14 luglio all’Hard Rock Stadium di Miami la partita inaugurale tra Inter Miami e Al-Ahly darà il via alla prima, storica, edizione del Mondiale per club nella sua nuova formula» Il club nerazzurro sul sito ufficiale parla dell’impegno di giugno al quale prenderà parte la squadra di Inzaghi.La squadra nerazzurra di Simone Inzaghi è inserita nel Gruppo E, dove sfiderà il River Plate, il Monterrey e gli Urawa Red Diamonds. Il debutto è in programma martedì 17 giugno alle 18 (orario locale, in Italia saranno le 03:00 del 18 giugno) al Rose Bowl Stadium di Los Angeles contro i messicani del Monterrey. Internews24.com - Inter al Mondiale per club, scatta il countdown: il gesto dei nerazzurri Leggi su Internews24.com alper2025,ilsui social: ifremono verso la prima volta nella competizioneimpegnata alper2025, per iè tempo di farre ilsui social verso il via del torneo:«Mancano 50 giorni! La prima edizione del FIFAWorld Cup è sempre più vicina: il 14 luglio all’Hard Rock Stadium di Miami la partita inaugurale traMiami e Al-Ahly darà il via alla prima, storica, edizione delpernella sua nuova formula» Ilnerazzurro sul sito ufficiale parla dell’impegno di giugno al quale prenderà parte la squadra di Inzaghi.La squadra nerazzurra di Simone Inzaghi è inserita nel Gruppo E, dove sfiderà il River Plate, il Monterrey e gli Urawa Red Diamonds. Il debutto è in programma martedì 17 giugno alle 18 (orario locale, in Italia saranno le 03:00 del 18 giugno) al Rose Bowl Stadium di Los Angeles contro i messicani del Monterrey.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pio Esposito: "Sogno l'Inter e la Nazionale. Mondiale per Club in estate? Sarebbe un onore" - Fresco del rinnovo di contratto fino al 2030 con l`Inter, l`attaccante oggi in prestito allo Spezia Francesco Pio Esposito ha rilasciato un`intervista... 🔗calciomercato.com

Inter, Inzaghi: "Segno del Triplete a Rotterdam? Dovevo correggermi perché c’è anche il Mondiale per Club" - L`allenatore dell`Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta per 3-2 sul Monza. Queste le sue... 🔗calciomercato.com

Marotta ambizioso: «Inter vuole vincere il Mondiale per Club. Orgoglio!» - Giuseppe Marotta ha parlato di vari temi legati alla sua Inter, tra cui il Mondiale per Club. Il Presidente nerazzurro ha indicato le ambizioni con cui la sua società si presenta alla manifestazione. IL COMMENTO – Giuseppe Marotta si è così pronunciato alle frequenze di TMW in occasione dell’evento Trophy Tour Club, organizzato allo Stadio San Siro in vista del prossimo Mondiale per Club: «Si tratta di un evento straordinario, unico, fortemente voluto dalla FIFA per presentarci e farci toccare questo trofeo. 🔗inter-news.it

Mondiale per Club, scatta il conto alla rovescia: -100; 930 milioni di montepremi! Cifre da urlo per il Mondiale per club: esultano Inter e Juve; Inter, scatta l'operazione-rivincita derby ma il piano di Inzaghi si scontra con gli infortuni; Mondiale per club, il sorteggio di Juve e Inter: partite in chiaro nell’accordo Dazn-Fifa. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

“Meritavamo di passare il turno”, il top player del Bayern provoca l’Inter: scatta la polemica - Scoppia la polemica: il top player del Bayern Monaco punge l’Inter con le sue ultime dichiarazioni. I tifosi nerazzurri sono furiosi. 🔗spaziointer.it

Gruppo stanco e rischio infortuni alto: Inter, l’allarme è scattato - Il (sogno) Triplete non c’è più. L’Inter in otto giorni è passata dall’entusiasmo per l’approdo alla semifinale di Champions contro il Barcellona, all’incubo dello “zero tituli”. La squadra è stanca, ... 🔗tuttosport.com

Inter, Marotta: «Mondiale per Club apice del calcio. Vogliamo vincerlo» - Manca sempre meno al via del nuovo Mondiale per Club a 32 squadre. La prima edizione della competizione, fortemente voluta dal presidente della FIFA Gianni Infantino, si disputerà questa estate negli ... 🔗informazione.it