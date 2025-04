Inter a zero tituli il piano di Inzaghi per allontanare la grande paura dei tifosi

Inter a zero tituli a fine stagione? Inzaghi pensa alle formazioni per scacciare i fantasmi contro Roma e BarcellonaL’Inter si gioca tutto nei prossimi 30 giorni. Dopo la delusione del ko nel derby e della finale di Coppa Italia sfumata, i nerazzurri si tuffano nel campionato e nella Champions League, con sfide da far tremare i polsi. Prima la Roma, poi il Barcellona. E Simone Inzaghi vara due possibili Inter per le grandi sfide in arrivo, come sottolinea Gazzetta.it:MIGLIORI – «Al massimo con i migliori, dunque. Anche perché questa Inter ha mostrato un piccolo bug: ha bisogno di un livello alto di condizione e di alcuni insostituibili per esprimere il suo gioco. Altrimenti, diventa una squadra vulnerabile. Soprattutto, una squadra che non sa mettersi un vestito troppo diverso da quello che abitualmente indossa. Internews24.com - Inter a zero tituli: il piano di Inzaghi per allontanare la grande paura dei tifosi Leggi su Internews24.com a fine stagione?pensa alle formazioni per scacciare i fantasmi contro Roma e BarcellonaL’si gioca tutto nei prossimi 30 giorni. Dopo la delusione del ko nel derby e della finale di Coppa Italia sfumata, i nerazzurri si tuffano nel campionato e nella Champions League, con sfide da far tremare i polsi. Prima la Roma, poi il Barcellona. E Simonevara due possibiliper le grandi sfide in arrivo, come sottolinea Gazzetta.it:MIGLIORI – «Al massimo con i migliori, dunque. Anche perché questaha mostrato un piccolo bug: ha bisogno di un livello alto di condizione e di alcuni insostituibili per esprimere il suo gioco. Altrimenti, diventa una squadra vulnerabile. Soprattutto, una squadra che non sa mettersi un vestito troppo diverso da quello che abitualmente indossa.

Approfondimenti da altre fonti

Inter, sette giorni e tre bestie nere: tra il sogno Triplete e l’incubo “zero tituli” - Prima un Bayern Monaco che a San Siro finora a ha saputo solo vincere. Poi quel Bologna che tre anni fa – proprio di questi tempi – scuciva lo scudetto dalle maglie dell’Inter. Per consegnarlo oltretutto nelle mani dei cugini del Milan. Infine, a proposito di bestie nere (stagionali), il quinto derby di questo 2024/25. Incrocio che nella stagione corrente per più di una volta ci ha fatto andare di traverso il colore rossonero dei cugini del Milan (ma anche del Bayer Leverkusen se vogliamo dirla tutta). 🔗ilprimatonazionale.it

Inter, elogio della stagione da Zero Tituli - Quando a metà luglio la stagione sarà finita, l'Inter potrebbe aver giocato un massimo di 67 partite. Il paradosso è che, sbagliandone un piccola manciata, sarebbe stata una fatica inutile, nel senso di improduttiva per aggiungere argenteria alla bacheca del club. E' l'incubo degli Zero Tituli che, da quando Mourinho si è inventato la definizione per mettere pressione agli avversari, accompagna tutti i tecnici delle big. 🔗panorama.it

Dal sogno Triplete all’incubo Zero Tituli: la profezia di Mourinho rischia di ribaltarsi sull’Inter di Inzaghi | Primapagina - 2025-04-24 18:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Getty e Calciomercato.com Massimo Callegari 3 minuti fa 25 Rieccoci, una settimana dopo quel “Tutto o Niente” che sintetizzava (è questa l’essenza di un titolo) il senso dell’ultimo mese dell’Inter. 🔗justcalcio.com

CdS - Età, infortuni e alternative assenti: incubo zero titoli. Tutto cambiato in una settimana; CDS - Inter, ora l'incubo sono i famosi zero tituli; Rivivi la diretta! INTER-ROMA posticipata! Quando SI GIOCA? La VIGILIA di INTER-MILAN: le ULTIMISSIME. Ancora CORREA?; GdS - Napoli col calendario soft, ora la pressione è tutta sull'Inter. Inzaghi e Conte mai avversari in gare secche. 🔗Cosa riportano altre fonti

CDS - Inter, ora l'incubo sono i famosi "zero tituli" - In una settimana è cambiata la percezione della felicità in casa Inter, ora a pari punti col Napoli in vetta alla classifica. Mercoledì scorso la grande euforia dopo il pareggio di San Siro contro il ... 🔗napolimagazine.com

Dal sogno Triplete all'incubo Zero Tituli: la profezia di Mourinho rischia di ribaltarsi sull'Inter di Inzaghi - Rieccoci, una settimana dopo quel `Tutto o Niente` che sintetizzava (è questa l`essenza di un titolo) il senso dell`ultimo mese dell`Inter. Oltre allo strillo. 🔗calciomercato.com

Inter, Triplete o zero tituli? Comunque vada, è una grandissima stagione - La sconfitta di Bologna ha riaperto attorno all`Inter antiche discussioni – del genere se sia nato prima l`uovo o la gallina – orientate da quello che. 🔗msn.com