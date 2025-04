Intelligenza artificiale Menzione d’onore agli studenti del Cartesio

Cartesio ha ottenuto una 7.500 dollari per implementare i programmi legati a scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. La Menzione d'onore è arrivata nell'ambito del programma Otis Made to Move Communities™ che coinvolge le scuole per applicare i principi delle materie stem e proporre soluzioni a problemi di mobilità urbana: quest'anno hanno esaminato soluzioni di mobilità sostenibile attraverso l'uso dell'A.I. "È stato stimolante vedere gli studenti scoprire come possa essere usata per avere un impatto positivo sulla comunità", commenta la dirigente scolastica Chiara Arena. Dodici alunni hanno preso ispirazione dalle recenti esondazioni del Seveso. Il gruppo, seguito da cinque mentori volontari Otis e due docenti, ha progettato un piano di evacuazione degli edifici in cui l'A.

