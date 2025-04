Insulti al Papa sui social rimosso Antonio Pappalardo

Antonio Pappalardo, dirigente della Giustizia Minorile dell'Emilia-Romagna, è stato rimosso dal suo incarico dopo aver pubblicato su un canale Telegram alcune dichiarazioni offensive nei confronti di Papa Francesco. In particolare, ha definito il Pontefice "un antiPapa" e "un usurpatore".

