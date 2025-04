Insieme per la Popolare Matteo De Campo confermato ai vertici

Matteo De Campo confermato ai vertici di Insieme per la Popolare. L’associazione che raggruppa oltre 5.500 piccoli soci della Banca Popolare di Sondrio si è riunita in assemblea e, dopo aver constatato un’esponenziale crescita in termini di numero di iscritti, ha confermato il suo appoggio agli attuali vertici dell’istituto di credito."Nel 2022, anno della sua costituzione, gli associati erano 1318 – ricorda il presidente De Campo – numero salito nel 2023 a quota 1912. L’anno scorso, i soci erano 2448. Nel 2025, abbiamo registrato una notevole accelerazione tanto che oggi l’associazione può contare su oltre 5.500 adesioni: è la più grande realtà di questo tipo in Italia. Seguiamo con grande attenzione gli sviluppi dell’offerta pubblica di scambio: noi vorremmo poter contare sulla Banca Popolare di Sondrio che abbiamo conosciuto in tutti questi anni, sulla sua capacità di essere connessa con il tessuto imprenditoriale, sui tanti contatti che ha creato in Italia e nel mondo". Ilgiorno.it - Insieme per la Popolare. Matteo De Campo confermato ai vertici Leggi su Ilgiorno.it Deaidiper la. L’associazione che raggruppa oltre 5.500 piccoli soci della Bancadi Sondrio si è riunita in assemblea e, dopo aver constatato un’esponenziale crescita in termini di numero di iscritti, hail suo appoggio agli attualidell’istituto di credito."Nel 2022, anno della sua costituzione, gli associati erano 1318 – ricorda il presidente De– numero salito nel 2023 a quota 1912. L’anno scorso, i soci erano 2448. Nel 2025, abbiamo registrato una notevole accelerazione tanto che oggi l’associazione può contare su oltre 5.500 adesioni: è la più grande realtà di questo tipo in Italia. Seguiamo con grande attenzione gli sviluppi dell’offerta pubblica di scambio: noi vorremmo poter contare sulla Bancadi Sondrio che abbiamo conosciuto in tutti questi anni, sulla sua capacità di essere connessa con il tessuto imprenditoriale, sui tanti contatti che ha creato in Italia e nel mondo".

Ne parlano su altre fonti

Il segretario del Carroccio Matteo Salvini ha consegnato la tessera della Lega al generale Vannacci che ha ringraziato i presenti e si è scagliato contro “le politiche scellerate” dell’Ue Nominato segretario del partito fino al 2029, Matteo Salvini ha consegnato la tessera della Lega al gener 🔗ilgiornaleditalia.it

Il segretario del Carroccio Matteo Salvini ha consegnato la tessera della Lega al generale Vannacci che ha ringraziato i presenti e si è scagliato contro “le politiche scellerate” dell’Ue Nominato segretario del partito fino al 2029, Matteo Salvini ha consegnato la tessera della Lega al gener 🔗ilgiornaleditalia.it

Il segretario del Carroccio Matteo Salvini ha consegnato la tessera della Lega al generale Vannacci che ha ringraziato i presenti e si è scagliato contro “le politiche scellerate” dell’Ue Nominato segretario del partito fino al 2029, Matteo Salvini ha consegnato la tessera della Lega al gener 🔗ilgiornaleditalia.it

I Piccoli Azionisti sempre più a fianco della Banca Popolare di Sondrio; Assemblea Insieme per la Popolare. Numero soci raddoppiato. Sosteniamo Cda uscente BPS; Bps-Bper, la chiamata all’azione di “Insieme per la Popolare”; Insieme per la Popolare chiama gli azionisti a mobilitarsi contro l’OPS di BPER. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Insieme per la Popolare. Matteo De Campo confermato ai vertici - Matteo De Campo confermato ai vertici di Insieme per la Popolare. L’associazione che raggruppa oltre 5.500 piccoli soci ... 🔗msn.com

I piccoli azionisti Bps in assemblea - ‘Insieme per la Popolare’, associazione che raggruppa oltre 5.500 piccoli soci della Banca Popolare di Sondrio, si è riunita oggi in Assemblea presso la Camera di Commercio di Sondrio. I piccoli azion ... 🔗primalavaltellina.it

“Insieme per la Popolare“ sta con i vertici - “Insieme per la Popolare“ appoggerà i candidati in scadenza di mandato nel segno della continuità e col desiderio ... 🔗msn.com