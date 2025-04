INPS Case del Maestro aperto il bando 2025 per soggiorni estivi riservati al personale scolastico

Anche per l'estate 2025 l'INPS ha confermato l'attivazione del concorso per l'assegnazione dei soggiorni estivi presso le Case del Maestro, un'iniziativa rivolta ai dipendenti e pensionati della scuola iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale. Il bando offre la possibilità di trascorrere una vacanza in una delle cinque strutture ricettive selezionate, distribuite in diverse regioni italiane.

L’INPS ha pubblicato la graduatoria del bando di concorso per i Soggiorni primaverili 2025 presso le Case del Maestro, strutture di proprietà dell’Istituto destinate a soggiorni climatico-termali per insegnanti e loro familiari. L'articolo Case del Maestro, pubblicata la graduatoria per i soggiorni primaverili 2025. Cosa sono e chi può accedere sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

È stato pubblicato il bando di concorso per i soggiorni estivi 2025 presso le Case del Maestro, rivolto agli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale, sia in servizio che in pensione, nonché ai loro parenti fino al secondo grado. L'articolo Case del Maestro soggiorni estivi: domande dall’8 al 28 aprile sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

