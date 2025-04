Infortunio Vlahovic il serbo è certo di saltare la sfida conto il Monza ma può rientrare in vista di quello scontro diretto La notizia che fa sperare

Infortunio Vlahovic: l’attaccante non sarà a disposizione per la gara contro il Monza, ma può recuperare per quello scontro direttoSky Sport lancia una notizia che potrebbe far tirare il sospiro di sollievo alla Juve. Secondo quanto espresso dai colleghi della predetta redazione, l’Infortunio di Dusan Vlahovic non dovrebbe protrarsi a lungo.Il serbo mancherà per la sfida contro il Monza, ma potrebbe recuperare a stretto giro di posta: cerchiata in rosso lo scontro diretto contro il Bologna di domenica, 4 maggio 2025. .com Juventusnews24.com - Infortunio Vlahovic: il serbo è certo di saltare la sfida conto il Monza, ma può rientrare in vista di quello scontro diretto. La notizia che fa sperare Leggi su Juventusnews24.com : l’attaccante non sarà a disposizione per la gara contro il, ma può recuperare perSky Sport lancia unache potrebbe far tirare il sospiro di sollievo alla Juve. Secondo quanto espresso dai colleghi della predetta redazione, l’di Dusannon dovrebbe protrarsi a lungo.Ilmancherà per lacontro il, ma potrebbe recuperare a stretto giro di posta: cerchiata in rosso locontro il Bologna di domenica, 4 maggio 2025. .com

Approfondimenti da altre fonti

Infortunio Vlahovic, tegola per la Juve: quante e quali partite rischia di saltare il serbo. I possibili tempi di recupero - di Redazione JuventusNews24Infortunio Vlahovic, tegola per la Juve: quante e quali partite rischia di saltare il serbo. I possibili tempi di recupero del centravanti serbo Arrivano ulteriori aggiornamenti in merito alle condizioni di Dusan Vlahovic, attaccante che come documentato da Juventusnews24 questa mattina si è sottoposto ad alcuni esami presso il J Medical dopo i problemi fisici riscontrati a Parma. 🔗juventusnews24.com

Infortunio Vlahovic (Sky Sport), tegola per la Juve: quante e quali partite rischia di saltare il serbo. I possibili tempi di recupero - di Redazione JuventusNews24Infortunio Vlahovic (Sky Sport), tegola per la Juve: quante e quali partite rischia di saltare il serbo. I possibili tempi di recupero del centravanti serbo Sky Sport ha fornito ulteriori aggiornamenti in merito alle condizioni di Dusan Vlahovic, attaccante che come documentato da Juventusnews24 questa mattina si è sottoposto ad alcuni esami presso il J Medical dopo i problemi fisici riscontrati a Parma. 🔗juventusnews24.com

Quante partite salta Vlahovic dopo l’infortunio: il serbo lascia a Kolo Muani il peso dell’attacco Juve - Quando rientra Dusan Vlahovic dopo l'infortunio muscolare contro il Parma. Il peso dell'attacco della Juventus già contro il Monza torna tutto sulle spalle di Kolo Muani.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Juve, sovraccarico muscolare per Vlahovic: rischia di saltare lo scontro diretto di Bologna; Infortunio Vlahovic, l'esito degli esami: cos'ha e tempi di recupero; Vlahovic, infortunio durante Parma-Juventus: cosa è successo, le ultime sul centravanti serbo; Infortunio Vlahovic: il serbo è out per il derby ma.... 🔗Ne parlano su altre fonti