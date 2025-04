Infortunio Koopmeiners allenamento differenziato per l’olandese il persistere di questa condizione lo mette a rischio per Juve Monza Aggiornamento

Infortunio Koopmeiners, allenamento differenziato per l’olandese: il persistere di questa condizione lo mette a rischio per Juve Monza. AggiornamentoGiungono importanti e buonissime novità dalla Continassa a due giorni da Juve Monza. I protagonisti di questi aggiornamenti sono Samuel Mbangula e Teun Koopmeiners.Secondo quanto appreso da , il centrocampista olandese è ancora alle prese con un programma di allenamento differenziato: secondo le indiscrezioni da noi raccolte, infatti, il numero 8 bianconero si è allenato ancora a parte. La sua presenza per Juve Monza è ancora tutta da valutare: attualmente il giocatore è a rischio. .com Juventusnews24.com - Infortunio Koopmeiners, allenamento differenziato per l’olandese: il persistere di questa condizione lo mette a rischio per Juve Monza. Aggiornamento Leggi su Juventusnews24.com di Marco Baridonper: ildiloperGiungono importanti e buonissime novità dalla Continassa a due giorni da. I protagonisti di questi aggiornamenti sono Samuel Mbangula e Teun.Secondo quanto appreso da , il centrocampista olandese è ancora alle prese con un programma di: secondo le indiscrezioni da noi raccolte, infatti, il numero 8 bianconero si è allenato ancora a parte. La sua presenza perè ancora tutta da valutare: attualmente il giocatore è a. .com

