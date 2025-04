Infortunati Juve da Vlahovic a Koopmeiners passando per Mbangula e Gatti Chi recupera e chi no per il Monza

Infortunati Juve: da Vlahovic a Koopmeiners, passando per Mbangula e Gatti. Chi recupera e chi no per la prossima sfida di campionato col MonzaL’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui calciatori della Juve che stanno via via recuperando dai rispettivi infortuni in vista della partita con il Monza.I bianconeri hanno perso Vlahovic, che verrà valutato per la partita in casa del Bologna. Per Koopmeiners verrà fatto tutto il possibile per cercare di recuperarlo, ma senza forzare i tempi del recupero. Mbangula potrebbe tornare tra i convocati, mentre Gatti ne avrà fino a maggio inoltrato. .com Juventusnews24.com - Infortunati Juve: da Vlahovic a Koopmeiners, passando per Mbangula e Gatti. Chi recupera e chi no per il Monza Leggi su Juventusnews24.com : daper. Chie chi no per la prossima sfida di campionato colL’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui calciatori dellache stanno via viando dai rispettivi infortuni in vista della partita con il.I bianconeri hanno perso, che verrà valutato per la partita in casa del Bologna. Perverrà fatto tutto il possibile per cercare dirlo, ma senza forzare i tempi del recupero.potrebbe tornare tra i convocati, mentrene avrà fino a maggio inoltrato. .com

Cosa riportano altre fonti

di Redazione JuventusNews24Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve: Giuntoli parla così della scelta di mister Thiago Motta di non fare giocare il serbo Il direttore sportivo della Juve Cristiano Giuntoli ha parlato a DAZN dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina rispondendo così alla domanda sul mancato impiego di Vlahovic, calciatore più pagato della Serie A nel match del Franchi. VLAHOVIC IN PANCHINA PER 90 MINUTI – «Non vorrei parlare dei singoli, dobbiamo parlare di gruppo e ... 🔗juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24Roma Juve, Vlahovic e Kolo Muani insieme? Tutti i dettagli sulla formazione ufficiale dei bianconeri Sono ufficiali le formazioni di Roma Juve con Tudor che conferma tutte le idee della vigilia: Dusan Vlahovic ancora titolare. Il serbo guiderà l’attacco bianconero da solo. Infatti, Kolo Muani partirà nuovamente dalla panchina e non ricoprirà la posizione di trequartista come era stato provato anche in allenamento. 🔗juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24Giorgia Rossi a difesa dell’operato di Allegri alla Juve: tutte le dichiarazioni della giornalista sull’ex allenatore bianconero La giornalista Giorgia Rossi ha parlato al podcast Aria Fritta difendendo l’operato di Allegri con la Juve: ecco cosa ha detto sull’ex bianconero. PAROLE – «Chi critica il triennio fatto da Allegri non si ricorda che: arriva e gli vendono Ronaldo. 🔗juventusnews24.com

Infortunati Juve: il punto su Yildiz, Koopmeiners e Mbangula; Formazioni ufficiali Juventus-Lecce: chi gioca titolare e le ultime su Cambiaso, Thuram, Koopmeiners, Vlahovic, Kolo Muani e Krstovic; Motta: “Cambiaso out. Non puntate il dito su Koopmeiners. Danilo e Vlahovic…”; Thiago Motta: le parole verso Juventus-Empoli in conferenza. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Juventus, Koopmeiners e Mbangula a parte: cosa filtra per il Monza - Visualizzazioni: 31 In casa Juventus, Teun Koopmeiners e Samuel Mbangula continuano a lavorare a parte. I due andranno valutati in vista della prossima partita contro il Monza. Sono giorni difficili i ... 🔗calciostyle.it

Vlahovic infortunato, Tudor lo perde per infortunio e la corsa Champions si complica - L’infortunio di Vlahovic limita le scelte di Tudor contro Monza e Bologna, complicando i piani della Juventus nella rincorsa al quarto posto Champions. L’esperimento del Tardini con ... 🔗msn.com

Le pagelle di Juventus-Lecce: finalmente Koopmeiners e Vlahovic. Gaspar in confusione - Di Gregorio 6.5: pronto sulla seconda occasione di Krstovic e sul colpo di testa di Baschirotto. Kalulu 6: dei tre dietro è quello che dà più sicurezza. Si concede anche qualche escursione in attacco. 🔗repubblica.it