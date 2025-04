Infestazione di ratti a scuola la denuncia Visti escrementi anche sui banchi Il Comune Interventi in corso

scuola con i ratti. Non è uno scherzo, ma la grave situazione che da prima di Pasqua si è verificata all'interno di una scuola di Ravenna. A lanciare l'allarme è il genitore di una studentessa che frequenta la succursale del Liceo classico Dante Alighieri, in via Nino Bixio, adiacente all'area. Ravennatoday.it - Infestazione di ratti a scuola, la denuncia: "Visti escrementi anche sui banchi". Il Comune: "Interventi in corso" Leggi su Ravennatoday.it con i. Non è uno scherzo, ma la grave situazione che da prima di Pasqua si è verificata all'interno di unadi Ravenna. A lanciare l'allarme è il genitore di una studentessa che frequenta la succursale del Liceo classico Dante Alighieri, in via Nino Bixio, adiacente all'area.

Ne parlano su altre fonti

Roma, 23 apr. (askanews) - Si alza ancora il fumo dalle macerie dopo l'ultimo attacco israeliano a Gaza City. È stata colpita una scuola nel quartiere Al-Tuffah; secondo l'esercito israeliano era stata trasformata in un rifugio di Hamas. I servizi di soccorso hanno riferito che almeno 10 persone sono rimaste uccise nell'edificio che ospitava sfollati nella parte orientale della città. Ci sarebbero anche bambini tra le vittime. 🔗quotidiano.net

Un uomo di 54 anni è morto precipitando da 10 metri mentre era al lavoro in un cantiere edile a Fino Mornasco (Co). Tragico incidente sul lavoro a Fino Mornasco: morto a 54 anni nel cantiere della scuola L’ennesimo incidente sul lavoro si è verificato poco dopo le 18 di oggi, mercoledì 9 aprile, in [...] 🔗ilnotiziario.net

Fano e Fermo, 9 aprile 2025 – Pizze di Marca a Fermo e a Carignano di Fano. Il progetto della Camera di commercio Marche, azienda speciale Linfa, si ferma alla pizzeria ‘Fermanella’ Fermo giovedì 10 aprile alle 20,30 per un appuntamento dedicato a tutti coloro che vogliono scoprire l’abbinamento tra pizza, prodotti tipici e vini doc. (info e prenotazioni 0734 217061). "Si tratta di un progetto unico in Italia – spiega Otello Renzi, sommelier e conduttore della serata – che in questo caso ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Infestazione di ratti a scuola, la denuncia: Visti escrementi anche sui banchi. Il Comune: Interventi in corso; Emergenza ratti, in Comune la denuncia: Torino è una topaia. Poche zone si salvano dall'infestazione; Tufello, scuola invasa da topi: genitori chiamano i NAS; «La scuola di contrada Cavoni a Luzzi è una bomba ecologica»: la denuncia di Giuseppe Giorno. 🔗Approfondimenti da altre fonti

'Ratti a scuola a Maranello: cara assessore io ho detto la verità' - Il consigliere Fdi Barbara Goldoni dopo il contro comunicato del Comune di Maranello alla sua denuncia di presenza di un ratto nel giardino delle scuole medie ... 🔗lapressa.it

Cosa non fare durante una infestazione di ratti - Affrontare un’infestazione di ratti può essere stressante e pericoloso, ma alcuni errori comuni possono peggiorare la situazione. In questo video, scoprirai cosa non fare assolutamente ... 🔗msn.com

Chiuso dai Nas laboratorio di catering infestato dai ratti - Nel deposito alimenti era in atto una pesante infestazione di roditori: oltre la presenza di numerosi escrementi sotto una delle scaffalature del magazzino, venivano rinvenuti due grossi ratti morti. 🔗ansa.it