Industria dolciaria nuovi rincari per latte e nocciole Primi segnali di calo per le uova

Roma, 25 aprile 2025 – L'hanno chiamata 'la stangata di Pasqua' perché ha riguardato, in particolare, tutte le materie prime necessarie per produrre i dolciumi tipici della ricorrenza. Specialità che hanno registrato aumenti di prezzo pari ad almeno il 30%, nel caso delle uova di cioccolato, e al 21%, nel caso delle colombe tradizionali, mentre quelle farcite al cioccolato (con glassa o crema al cacao) sono schizzate addirittura al +36% rispetto a un anno fa (dati Codacons).Responsabili dell'impennata sono gli ingredienti di cui i pasticceri e l'Industria dolciaria non possono certo fare a meno: dal cacao al burro (e altri derivati del latte), dalle uova fresche alla frutta secca come le nocciole. Con l'aiuto degli analisti di Aretè - società specializzata nei servizi di analisi e previsione sui mercati delle materie prime agrifood - facciamo allora il punto sulle quotazioni recentemente raggiunte dagli ingredienti finiti nell'occhio del ciclone, con un occhio ai trend per il prossimo futuro.

