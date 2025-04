India Pakistan scambio di colpi tra militari nella Valle di Leepa

militari di India e Pakistan assegnati a una postazione sulla Linea di controllo che separa i due Paesi. A denunciarlo è stata una fonte ufficiale del distretto della Valle di Jhelum, nel Kashmir amministrato da Islamabad. “nella notte ci . India-Pakistan: scambio di colpi tra militari nella Valle di Leepa L'Identità. Lidentita.it - India-Pakistan: scambio di colpi tra militari nella Valle di Leepa Leggi su Lidentita.it La strage di Pahalgam rischia di avere conseguenze devastanti. Scontri a fuoco si sono registrati fradiassegnati a una postazione sulla Linea di controllo che separa i due Paesi. A denunciarlo è stata una fonte ufficiale del distretto delladi Jhelum, nel Kashmir amministrato da Islamabad. “notte ci .ditradiL'Identità.

Se ne parla anche su altri siti

"Occhio all'India: l'accordo di libero scambio aprirà nuove opportunità per il vino". La scommessa di Veronafiere - Mentre dagli Stati Uniti arrivano segnali preoccupanti, tra calo dei consumi di vino e possibili dazi sull’agroalimentare, dall’altra parte del globo si potrebbero aprire nuove porte interessanti per l’export Made in Italy. Parliamo dell’India e del possibile l’accordo di libero scambio con l’Europa, annunciato dal primo ministro indiano, Narenda Modi, e dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, la cui firma è prevista entro la fine di quest’anno. 🔗gamberorosso.it

Tajani lega Imec e libero scambio. Ecco il ponte Italia-India - Roma si candida a essere un ponte strategico nella nuova architettura euro-asiatica. Dal Business Forum Italia-India a Nuova Delhi, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha rilanciato l’ambizione italiana lungo due direttrici convergenti: la partecipazione attiva al Corridoio Economico India-Medio Oriente-Europa (Imec), che Tajani definisce “Via del Cotone”, e il sostegno politico all’accordo di libero scambio tra India e Unione Europea, su cui si punta a una firma entro la fine dell’anno. 🔗formiche.net

Kashmir nel sangue: un attentato terroristico causa 26 morti. Ira dell’India che accusa il Pakistan di essere dietro al commando - Un commando di terroristi ha seminato morte e distruzione nel Kashmir meridionale, causando una vera e propria strage. Il bilancio provvisorio, diffuso dalle autorità indiane, riferisce di 26 vittime accertate – in gran parte turisti – ma si teme che il numero possa aumentare, a causa della presenza di almeno altri dieci feriti in gravi condizioni. Sul luogo dell’attentato si è recato il ministro dell’Interno indiano, Amit Shah, che ha prima deposto corone di fiori in memoria delle vittime, e successivamente, parlando con i sopravvissuti, ha assicurato che il governo di Nuova Delhi farà ... 🔗lanotiziagiornale.it

Tensioni tra India e Pakistan: scambio di colpi lungo la Linea di Controllo; Alta tensione: India e Pakistan si prendono a fucilate; Chi c'è dietro il colpo di Stato in Bangladesh; Cambio di regime in Pakistan e Bangladesh: ingerenza USA e preoccupazione ONU. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Alta tensione nel Kashmir dopo l’attacco ai turisti: India e Pakistan si scambiano colpi di arma da fuoco - (di Claudio Verzola) Quello che era già un confine tra i più instabili al mondo, la Linea di Controllo che separa India e Pakistan nel Kashmir , è tornato a essere teatro di scontri armati dopo l’atta ... 🔗informazione.it

India-Pakistan, l’appello dell’Onu dopo gli spari in Kashmir - «Esortiamo entrambi i governi a esercitare la massima moderazione e a garantire che la situazione non peggiori», ha affermato il portavoce delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric ... 🔗italiaoggi.it

Alta tensione: India e Pakistan si prendono a fucilate - Scambio di colpi al confine conteso in Kashmir Dopo l'attacco terroristico la situazione rischia di precipitare: già vietato l'ingresso agli indiani e l'espulsione di pachistani decisa da New Delhi ... 🔗msn.com